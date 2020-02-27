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27 февраля • обновлено в 12:41
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Панайотов не поедет на Евровидение 2020 от России: что произошло

6.5т
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35-летний певец Александр Панайотов, которого ранее назвали представителем России на Евровидении 2020, опроверг своей участие в конкурсе.

Об этом артист сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

Панайотов не поедет на Евровидение 2020 от России: что произошло

instagram.com/panaiotov

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"Ребят. Про Евровидение. Вчера каким-то желтушным нелепым пабликом в Instagram был сделан вброс о том, что я, якобы, стану представителем от России на Евровидении. А сегодня огромное количество СМИ растиражировали эту фейк-новость, доверившись какому-то неизвестному аккаунту, который хайпит на данном инфоповоде, не имея официальной информации. Единственный источник, который достоверно огласит участника от России - это Первый канал, который, как известно, никакой информации и никаких комментариев на этот счет не давал. Я, в свою очередь, также никакой информацией не владею. Я не знаю кто, а главное зачем, это делает. Но если это делается специально - то это очень цинично", - написал певец.

Ребят. Про Евровидение. Вчера каким-то желтушным нелепым пабликом в Инстаграм был сделан вброс о том, что я, якобы, стану представителем от России на Евровидении. А сегодня огромное количество СМИ растиражировали эту фейк новость, доверившись какому-то неизвестному аккаунту, который хайпит на данном инфоповоде, не имея официальной информации. Единственный источник, который достоверно огласит участника от России - это Первый канал, который, как известно, никакой информации и никаких комментариев на этот счёт не давал. Я, в свою очередь, также никакой информацией не владею. Я не знаю кто, а главное ЗАЧЕМ, это делает ( хотя догадываюсь). Но если это делается специально - то это очень цинично. Всем спасибо .

Публикация от Aleksandr Panayotov (@panaiotov)

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Автор
Мария Дидык
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