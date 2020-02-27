35-летний певец Александр Панайотов, которого ранее назвали представителем России на Евровидении 2020, опроверг своей участие в конкурсе.

Об этом артист сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

instagram.com/panaiotov

"Ребят. Про Евровидение. Вчера каким-то желтушным нелепым пабликом в Instagram был сделан вброс о том, что я, якобы, стану представителем от России на Евровидении. А сегодня огромное количество СМИ растиражировали эту фейк-новость, доверившись какому-то неизвестному аккаунту, который хайпит на данном инфоповоде, не имея официальной информации. Единственный источник, который достоверно огласит участника от России - это Первый канал, который, как известно, никакой информации и никаких комментариев на этот счет не давал. Я, в свою очередь, также никакой информацией не владею. Я не знаю кто, а главное зачем, это делает. Но если это делается специально - то это очень цинично", - написал певец.

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