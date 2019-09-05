"Па*ла, ты что, сдурел?" Датчанка избила украинца на съемках известного шоу

Во время съемок популярного украинского шоу "Міняю жінку" участница из Дании с кулаками накинулась на мужчину из Запорожья. Такое поведение женщины было обусловлено тем, что украинец ее оскорбил.

Драку пришлось разнимать съемочной группе. Запись выпуска опубликована на официальном YouTube-канале "1+1".

30-летний Станислав по условиям шоу несколько дней жил с 38-летней Дарьей, женой датского миллионера по имени Отто. Пара постоянно спорила и ругалась.

Женщина критиковала украинца за то, что он не способен экономить, а его супругу Карину — за то, что она не работает и постоянно тратит деньги на ночные клубы, салоны красоты и фитнес.

К концу программы словесная перепалка переросла в явный конфликт. Мужчина назвал гостью из Дании "шм*рой", что вызвало ее негодование. Дарья набросилась с кулаками на Станислава.

"П*дла, ты что, сдурел?" — закричала она.

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Разнять дерущихся удалось режиссеру передачи.

Как ранее писал OBOZREVATEL, актера Марка Коваля избили на остановке общественного транспорта в Санкт-Петербурге. 29-летнего мужчину доставили в больницу. У него диагностировали множество гематом на лице и закрытую черепно-мозговою травму.

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