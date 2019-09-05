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5 сентября • обновлено в 11:17
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"Па*ла, ты что, сдурел?" Датчанка избила украинца на съемках известного шоу

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Во время съемок популярного украинского шоу "Міняю жінку" участница из Дании с кулаками накинулась на мужчину из Запорожья. Такое поведение женщины было обусловлено тем, что украинец ее оскорбил.

Драку пришлось разнимать съемочной группе. Запись выпуска опубликована на официальном YouTube-канале "1+1".

"Па*ла, ты что, сдурел?" Датчанка избила украинца на съемках известного шоу
Новости
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30-летний Станислав по условиям шоу несколько дней жил с 38-летней Дарьей, женой датского миллионера по имени Отто. Пара постоянно спорила и ругалась.

Женщина критиковала украинца за то, что он не способен экономить, а его супругу Карину — за то, что она не работает и постоянно тратит деньги на ночные клубы, салоны красоты и фитнес.

К концу программы словесная перепалка переросла в явный конфликт. Мужчина назвал гостью из Дании "шм*рой", что вызвало ее негодование. Дарья набросилась с кулаками на Станислава.

"П*дла, ты что, сдурел?" — закричала она.

"Па*ла, ты что, сдурел?" Датчанка избила украинца на съемках известного шоу

Скриншот из видео

"Па*ла, ты что, сдурел?" Датчанка избила украинца на съемках известного шоу

Скриншот из видео

"Па*ла, ты что, сдурел?" Датчанка избила украинца на съемках известного шоу

Скриншот из видео

"Па*ла, ты что, сдурел?" Датчанка избила украинца на съемках известного шоу

Скриншот из видео

Разнять дерущихся удалось режиссеру передачи.

Как ранее писал OBOZREVATEL, актера Марка Коваля избили на остановке общественного транспорта в Санкт-Петербурге. 29-летнего мужчину доставили в больницу. У него диагностировали множество гематом на лице и закрытую черепно-мозговою травму.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

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