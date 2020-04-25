Отрезала волосы: Лолита ошарашила сеть безумной выходкой

Российская певица Лолита Милявская ошарашила поклонников неожиданной выходкой.

Так, звезда сама себе обстригла длинные локоны и показала это на камеру. Соответствующее видео Милявская опубликовала на своей странице в Instagram (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Лолита Милявская Фото: instagram/lolitamilyavskaya

"Нет, это не новый челлендж Ольги Бузовой. Просто надоело. Я буду стричься на ваших глазах, буду стричься налысо", – заявила Милявская.

Лолита Милявская Скриншот с видео

Поклонники бурно отреагировали на резкое преображение Милявской. Многие отметили, что им понравилась новая стрижка звезды. А другие раскритиковали ее поступок.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее голливудский актер Брюс Уиллис побрил свою дочь Таллулу налысо во время карантина.

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