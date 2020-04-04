"Он тот еще тип!" Отец умершей Фриске жестко высказался о ее бывшем муже

Отец умершей певицы Жанны Фриске жестко высказался о бывшем муже дочери Дмитрие Шепелеве. Так, он нелестно прокомментировал уход ведущего с Первого канала.

Владимир Фриске также обратился к новым работодателям Шепелева, пишет "Собеседник".

"С Первого Шепелева поперли из-за того, что он, как я считаю, тот еще тип. Его будущим работодателям стоит помнить об этом. И мне совершено не интересно, что за шоу он делает. Не считаю его профессионалом", — подчеркнул Владимир Фриске.

Мужчина добавил, что не следит за творчеством Шепелева.

Как ранее писал OBOZREVATEL, популярный российский ведущий Дмитрий Шепелев, рассказал о том, что отец его покойной супруги певицы Жанны Фриске, хотел убить его. В интервью журналистке Ксении Собчак Шепелев рассказал, что Владимир Фриске угрожал ему пистолетом.

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