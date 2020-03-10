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10 марта • обновлено в 18:20
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Остапчука разгромили в сети за провокативное видео об отцовстве

1.6т
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Украинский телеведущий Владимир Остапчук, который недавно развелся с женой Еленой, разозлил сеть провокативным клипом на песню "Твою мать".

В нем, он предстал в образе отца, которого оставили присматривать за детьми. Видео Остапчук опубликовал на своем Youtube-канале.

Владимир Остапчук

Владимир Остапчук

instagram.com/vova_ostapchuk

"Твою мать"! Это не ругательство. Это крик души миллионов мужчин, брошенных судьбой в маленькие детские объятия. Вчерашние рыцари как беспомощные котята носятся, готовят, стирают и доказывают - папа никогда не станет мамой. Но он старается", - подписал клип артист.

"Вова, вот эти все похлопывания себя по заду, облизывание каких-то петухов и засовывание себе в штаны как-то не очень тебе идут. И уж тем более это не смешно и не весело. Это какой-то шаг назад... Где твой тонкий юмор?", "Так не бери детей , в чем проблема? Понимаю что это "типа юмар", но это не смешно , Вова", "Песня звучит странно и клип тоже ,а особенно после развода со своей женой он не воспринимается теперь серьезно", - комментируют видео в сети.

Остапчука разгромили в сети за провокативное видео об отцовстве
Остапчука разгромили в сети за провокативное видео об отцовстве
Остапчука разгромили в сети за провокативное видео об отцовстве
Остапчука разгромили в сети за провокативное видео об отцовстве

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что экс-супруга Владимира Остапчука Елена Войченко рассказала о многочисленных изменах шоумена, которые и стали причиной развода пары.

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Автор
Мария Дидык
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Гоша Злой
Гоша Злой
кто этот штемп вообще что его так пиарят?
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