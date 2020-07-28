Остапчук развеселил сеть пародией на девушек за рулем. Видео

Украинский телеведущий Владимир Остапчук поделился с поклонниками видео, на котором показал забавные ситуации, которые случаются с девушками за рулем.

Ролик звезда опубликовал на своей странице в Instagram. На нем Остапчук изображен в розовом парике (видео смотрите ниже).

"Карина Володина приехала на автосервис", – подписал знаменитость ролик.

Фанатам понравилось смешное видео, и они засыпали телеведущего комплиментами.

"Забавная какая, эта Карина", "Очень смешно от начала и до конца", "Порвал", – написали в комментариях.

скриншот комментариев Instagram @vova_ostapchuk

скриншот комментариев Instagram @vova_ostapchuk

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Владимир Остапчук прокоментировал обвинения в хайпе на скандале с разводом и новом романе. По словам знаменитости, он не собирался придавать огласке событиям в личной жизни.