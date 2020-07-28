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Остапчук развеселил сеть пародией на девушек за рулем. Видео

Ольга Веркалец
Ольга Веркалец
Люди
1,4 т.
Остапчук развеселил сеть пародией на девушек за рулем

Остапчук развеселил сеть пародией на девушек за рулем. СЛУХ

Украинский телеведущий Владимир Остапчук поделился с поклонниками видео, на котором показал забавные ситуации, которые случаются с девушками за рулем.

Ролик звезда опубликовал на своей странице в Instagram. На нем Остапчук изображен в розовом парике (видео смотрите ниже).

"Карина Володина приехала на автосервис", – подписал знаменитость ролик.

Фанатам понравилось смешное видео, и они засыпали телеведущего комплиментами.

"Забавная какая, эта Карина", "Очень смешно от начала и до конца", "Порвал", – написали в комментариях.

скриншот комментариев

скриншот комментариев Instagram @vova_ostapchuk

скриншот комментариев

скриншот комментариев Instagram @vova_ostapchuk

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Владимир Остапчук прокоментировал обвинения в хайпе на скандале с разводом и новом романе. По словам знаменитости, он не собирался придавать огласке событиям в личной жизни.

УкраинаВладимир Остапчук
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