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14 мая • обновлено в 16:40
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Осадчая разозлила сеть фото с дорогим автомобилем

9.3т
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Украинская телеведущая Катя Осадчая поделилась новой фотографией, на которой позировала рядом со своим автомобилем Jaguar XJ, и нарвалась на критику в сети.

Соответствующий снимок знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.

Катя Осадчая

Катя Осадчая

Instagram @kosadcha

В частности, Осадчая написала, что отправляет свою машину на ТО и дезинфекцию воздушных фильтров. При этом, на снимке звезда позировала возле дорогого автомобиля.

Примечательно, что такой снимок вызвал бурную реакцию у ее поклонников. В комментариях пользователи заявили, что публиковать подобные фотографии "очень цинично".

"Людям есть нечего, зато Jaguar увидим", "Пир во время чумы называется. Ну, людей простых пожалейте", "У людей не на что руки дезинфицировать, а вы Jaguar", – возмущались пользователи.

"Пир во время чумы": Осадчая разозлила сеть фото с дорогим автомобилем
"Пир во время чумы": Осадчая разозлила сеть фото с дорогим автомобилем
"Пир во время чумы": Осадчая разозлила сеть фото с дорогим автомобилем
"Пир во время чумы": Осадчая разозлила сеть фото с дорогим автомобилем
"Пир во время чумы": Осадчая разозлила сеть фото с дорогим автомобилем
"Пир во время чумы": Осадчая разозлила сеть фото с дорогим автомобилем
"Пир во время чумы": Осадчая разозлила сеть фото с дорогим автомобилем
"Пир во время чумы": Осадчая разозлила сеть фото с дорогим автомобилем
"Пир во время чумы": Осадчая разозлила сеть фото с дорогим автомобилем

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Катя Осадчая восхитила роскошной фигурой в соблазнительном купальнике.

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Автор
Анна Михно
Персона
Катя Осадчая
Место
Украина
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Комментарии на сайте не модерированы
Ivani Rezo
Ivani Rezo
Страшная .. высохшая... затасканная
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