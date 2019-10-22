Главная Новости
22 октября • обновлено в 08:25
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

"Опять беременна?" Тодоренко взбудоражила сеть фото в купальнике

Читать материал на украинском

Украинская певица и ведущая Регина Тодоренко, которая живет и работает в России, взбудоражила сеть опубликовав фото на котором она позирует в купальнике. Поклонники артистки обратили внимание на ее круглый живот.

Так, многие предположили, что Тодоренко снова беременна, а некоторые отметили, что это может быть старое фото. Снимок артистка разместила на своей странице в Instagram.

Регина Тодоренко

Регина Тодоренко

Сплетник

Новости
"Фу, силиконовая кукла!" Гросу сверкнула пышной грудью и нарвалась на критику

#HB 2 U , @kirill_kovlash ❤️❤️❤️ Братец, в нашей жизни было столько болота, глиняных приключений, колорадских жуков, перекопанных огородов , сломанных машинок, несъеденых супов, выбитых зубов, что и вспоминать страшно 😆😆😁😁😆😄 Но это прекрасное время сделало нас такими , какие мы есть сейчас! Я желаю тебе беречь внутри себя того малыша, который строил "колёдец" и достигать самых крутых вершин ) твоя Сестра) ❤️❤️❤️

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)

"Беременна вторым?", "Ты беременна?", "Регина в положении?", "Класс!", "Ты что опять беременна?", - спрашивают у артистки в сети.

"Опять беременна?" Тодоренко взбудоражила сеть фото в купальнике
"Опять беременна?" Тодоренко взбудоражила сеть фото в купальнике
"Опять беременна?" Тодоренко взбудоражила сеть фото в купальнике

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Персона
Регина Тодоренко
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel