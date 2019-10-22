"Опять беременна?" Тодоренко взбудоражила сеть фото в купальнике

Украинская певица и ведущая Регина Тодоренко, которая живет и работает в России, взбудоражила сеть опубликовав фото на котором она позирует в купальнике. Поклонники артистки обратили внимание на ее круглый живот.
Так, многие предположили, что Тодоренко снова беременна, а некоторые отметили, что это может быть старое фото. Снимок артистка разместила на своей странице в Instagram.
Регина Тодоренко
Сплетник
#HB 2 U , @kirill_kovlash ❤️❤️❤️ Братец, в нашей жизни было столько болота, глиняных приключений, колорадских жуков, перекопанных огородов , сломанных машинок, несъеденых супов, выбитых зубов, что и вспоминать страшно 😆😆😁😁😆😄 Но это прекрасное время сделало нас такими , какие мы есть сейчас! Я желаю тебе беречь внутри себя того малыша, который строил "колёдец" и достигать самых крутых вершин ) твоя Сестра) ❤️❤️❤️
"Беременна вторым?", "Ты беременна?", "Регина в положении?", "Класс!", "Ты что опять беременна?", - спрашивают у артистки в сети.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Тодоренко родила первенца 5 декабря 2018 года от певца Влада Топалова.
На новоиспеченных родителей после появления малыша обрушилась волна критики за то, что они держали в секрете подробности.
Топалов резко попросил не "травить его жену" и оставить их в покое.
Вскоре он все же прервал молчание и рассказал о том, как чувствует себя в роли отца.
Вслед за ним о родах интригующе заговорила и новоиспеченная мама Регина.
Спустя более, чем два месяца после родов пара раскрыла имя сына.Мальчика назвали Михаилом в честь отца Топалова.
Позже Тодоренко призналась в проблемах со здоровьем после родов, пояснив, что его подкосил рабочий график.
В результате в сети заявили, что телеведущая может лишиться груди, если будет и дальше работать в таком темпе.
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