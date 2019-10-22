"Опять беременна?" Тодоренко взбудоражила сеть фото в купальнике

Украинская певица и ведущая Регина Тодоренко, которая живет и работает в России, взбудоражила сеть опубликовав фото на котором она позирует в купальнике. Поклонники артистки обратили внимание на ее круглый живот.

Так, многие предположили, что Тодоренко снова беременна, а некоторые отметили, что это может быть старое фото. Снимок артистка разместила на своей странице в Instagram.

Регина Тодоренко Сплетник

"Беременна вторым?", "Ты беременна?", "Регина в положении?", "Класс!", "Ты что опять беременна?", - спрашивают у артистки в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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