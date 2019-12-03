"Опускали головой в ведро с водой": продюсер "Грибов" рассказал о жизни в детдоме

Украинский продюсер и основатель групп "Грибы", "Quest Pistols" Юрий Бардаш рассказал о жизни в детском доме.

Так, в новом выпуске "вДудь" на YouTube, героем которого стал Бардаш, продюсер вспомнил тяжелое детство - до четырех лет Юрий жил в детдоме.

Юрий Бардаш Кадр из видео

По словам Бардаша, его несколько раз забирали и возвращали обратно в детдом:

"Помню два раза точно такое было. Это всегда фрагменты в памяти: люди, новые люди, снова приют, снова какие-то родители... Я помню, например, ноги матери. Длинные, красивые ноги моей матери. Помню их жизнь с какой-то бабушкой и как она купает меня в ночвах, корыто такое. Я стою маленький в этом корыте и она старая, как смерть, меня моет".

Кадр из видео

В четыре года Бардаша забрали приемные родители, которые его вырастили. Однако продюсер до сих пор помнит, что такое советский детдом.

"Это не классно. Я помню, что заходила воспитательница и все должны под одеялом спать, прям закрываться одеялом. Я часто плакал ночью и меня выставляли с мокрой от слез подушкой на улицу стоять на морозе. Или в ведро с водой голову опускали. Это супер страшно", - вспоминает Юрий.

Кадр из видео

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что известный продюсер Андрей Разин раскритиковал российское телевидение. Он назвал провокацией против президента Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина тот факт, что по всем федеральным каналам почти круглосуточно говорят об Украине.

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