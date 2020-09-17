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Опубликовано предсмертное письмо Тесака к любимой

Ольга Веркалец
Ольга Веркалец
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Опубликовано предсмертное письмо Марцинкевича

Российский сайт "База" обнародовал последнее письмо пропагандиста Максима Марцинкевича по прозвищу "Тесак", которое он написал своей любимой Екатерине перед смертью в СИЗО.

Текст сейчас изучают следователи, его копия приобщена к материалам уголовного дела о гибели националиста, пишет "База" (фото смотрите ниже).

Письмо отправили девушке вместе с книгой и дневником Тесака. В нем Марцинкевич признается, что совершал "идеологически обоснованные убийства".

"Конечно, если бы в 16 лет мне в руки попала бы не "Моя борьба", а "Овцы в волчьих шкурах"(книги. – Ред.), то вся моя жизнь пошла бы иначе. Стал бы я не НС, а либертарианцем, не насовершал бы целой кучи идеологически обоснованных убийств, не сидел бы в тюрьме, и не готовился бы совершить самоубийство", – отметил Марцинкевич.

Предсмертное письмо Тесака изучают следователи.

Также националист попросил выполнить девушку его последнее желание – стать счастливой и научиться бороться с депрессией.

"Как атеист и либертарианец, я не боюсь смерти. И считаю этот выбор своим правом. Инстинкт самосохранения, правда, мешает. Ну, ничего, с ним справлюсь. Мне дико жаль, что все наши мечты так и останутся мечтами. Что мы не то что не отправились вокруг света на яхте, но даже и не поцеловались", – написал Тесак.

Письмо Марцинкевича к девушке.

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