Опубликовано предсмертное письмо Тесака к любимой

Российский сайт "База" обнародовал последнее письмо пропагандиста Максима Марцинкевича по прозвищу "Тесак", которое он написал своей любимой Екатерине перед смертью в СИЗО.
Текст сейчас изучают следователи, его копия приобщена к материалам уголовного дела о гибели националиста, пишет "База" (фото смотрите ниже).
Письмо отправили девушке вместе с книгой и дневником Тесака. В нем Марцинкевич признается, что совершал "идеологически обоснованные убийства".
"Конечно, если бы в 16 лет мне в руки попала бы не "Моя борьба", а "Овцы в волчьих шкурах"(книги. – Ред.), то вся моя жизнь пошла бы иначе. Стал бы я не НС, а либертарианцем, не насовершал бы целой кучи идеологически обоснованных убийств, не сидел бы в тюрьме, и не готовился бы совершить самоубийство", – отметил Марцинкевич.
Также националист попросил выполнить девушку его последнее желание – стать счастливой и научиться бороться с депрессией.
"Как атеист и либертарианец, я не боюсь смерти. И считаю этот выбор своим правом. Инстинкт самосохранения, правда, мешает. Ну, ничего, с ним справлюсь. Мне дико жаль, что все наши мечты так и останутся мечтами. Что мы не то что не отправились вокруг света на яхте, но даже и не поцеловались", – написал Тесак.
Как сообщал OBOZREVATEL:
тело Марцинкевича было найдено в луже крови в одной из одиночных камер СИЗО №3 в Челябинске, где он находился за решеткой с 2014 года.
Шоумен Стас Барецкий, который поддерживал дружеские отношения с активистом, указал, что его суицид инсценировано – по версии Барецкого, "Тесака" могли убить.
Марцинкевич также выступал на украинском телевидении. В программах националист рассказывал, как боролся с педофилией благодаря собственной организации "Оккупай-педофиляй".