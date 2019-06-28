"Она была моей любовью": экс-солистка "Серебра" рассказала о романе с подругой

Экс-участница "Серебра" Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.

Об этом она заявила порталу Super, чтобы опровергнуть слухи, которые распустила Темникова о том, что у Серябкиной был роман с продюсером "Серебра" Максимом Фадеевым.

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"Мы были вместе, как девушка с девушкой. Это она была моей любовью, а не наш продюсер. Поэтому, то, что она говорит сейчас про меня и Макса — это очень странно. Мы с ней были вместе 24/7, даже в райдере на гастролях у нас всегда был номер один на двоих, мы всегда жили вместе. О наших отношениях знали наши друзья, наш близкий круг. Лене я очень верила и любила ее, доверяла", - поделилась Серябкина.

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Певица рассказала, что уже прошло шесть лет с тех пор, как они расстались. "Наши личные отношения были совершенно не такими, как она описывает в своих интервью. Мы с Леной жили вместе", - добавила она.

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Ольга связывает расставание и конфликт с ее личностным, творческим ростом. "Началась обычная женская конкуренция, ревность. Ее не устраивало быть "где-то посредине" между мной и нашим продюсером, потому что мы работали очень плотно — я писала все песни, мы постоянно были в творческом процессе. Мне жаль что человек продолжает и сейчас жить прошлыми обидами, желанием отомстить, задеть", - сказала певица.

Серябкина также назвала историю о ее романе с Фадеевым "фантазией и выдумком".

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"Чего она добивается, я не знаю — моей реакции, или Макса? Но думаю самое верное, все эти ее высказывания и интервью отдать юристам, пусть изучат. В конце концов, у Макса есть семья, жена. У меня сейчас тоже отношения, есть молодой человек. Могу сказать, что опыт отношений с Леной был последним — больше с девушками я не встречалась", - поделилась девушка.

Серябкина полностью покинула группу только в 2019 году, но еще с 2014 начала вести свой сольный проект Molly, а Темникова покинула группу еще в 2014 и тоже занялась собственной карьерой.

Темникова дает интервью Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Серябкина озадачила поклонников располневшей фигурой в прозрачном платье, сквозь которое были видны ее трусики.

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