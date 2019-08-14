Оля Полякова в политике: у певицы рассказали, что задумали

В ноябре украинская певица Оля Полякова хочет огласит название своей политической партии и назначить дату регистрации в Министерстве юстиции.

Об этом заявил продюсер певицы Михаил Ясинский, передает "Укринформ".

"В ноябре состоится пресс-конференция, во время которой Оля назовет дату регистрации своей партии и огласит ее название. То есть, в ближайшие месяцы мы озвучим о наших планах и задачах так же громко, как заявили о политических амбициях одной из самых харизматичных женщин страны", - отметил Ясинский.

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Он уточнил, что название партии будет выбрано после проведения фокус-группового исследования, которое запланировано на октябрь.

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По словам Ясинского, Полякова не стала участвовать в последних парламентских выборах, так как "создание партии - это вопрос не одного дня, и поспешность - это означало бы обмануть, прежде всего, себя, что было бы наименьшей проблемой".

Как сообщал OBOZREVATEL, о своих политических амбициях Полякова заявила еще в мае. Тогда ее решение вызвало бурную реакцию в сети.

На последних выборах в Верховную Раду наблюдался целый парад звезд. В выборах принимал участие лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, шоумен Сергей Притула, певец Михаил Поплавский. В агитации участвовал поп-певец Олег Винник, о своих амбициях заявлял Виктор Павлик и многие другие.

С полным списком звезд, которые прорывались в большую политику вы можете ознакомиться здесь.

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