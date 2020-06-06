Главная Новости
6 июня • обновлено в 14:40
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Новый клип Моргнештерна обернулся провалом: рэпер накинулся на поклонников

1.8т
Читать материал на украинском

Скандальный рэпер Алишер Моргенштерн представил новый клип на провокационную песню "Пос*си", который жестко разнесли пользователи сети. Музыкант злостно ответил хейтерам.

Так, ролик был опубликован на YouTube и собрал более 500 тысяч дизлайков. Эта цифра является рекордной в российском сегменте YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Моргенштерн

Моргенштерн

МузТВ

В то же время ролик также побил рекорд по просматриваемости– он набрал 1 млн за 35 минут с момента публикации. Всего клип посмотрели более 6 млн просмотров. При этом количество лайков и дизлайков составляет 520 и 522

Новый клип Моргнештерна обернулся провалом: рэпер в ярости

тысяч соответсвенно. Такое количество негативных отзывов на видеоролик является рекордным.

Напомним, ранее одним из российских "рекордсменов по дизлайкам" стал клип Григория Лепса и Тимати на песню "С чистого листа" – он набрал почти 200 тысяч дизлайков, после чего на канале артиста в YouTube закрыли счетчик лайков. Клип Моргенштерна превысил эту цифру в 2,5 раза.

Сам рэпер довольно остро отреагировал на волну критики в сети. На личной странице в Instagram Моргенштерн назвал людей, которые поставили дизлайк "даунами", а также указал, что те, кому не понравилась его песня – плохо воспитаны и не совершенно не умеют анализировать музыку. Он добавил, что YouTube "сломался на его клипе".

Клип Моргенштерна разнесли в сети: рэпер ответил

Клип Моргенштерна разнесли в сети: рэпер ответил

Instagram @morgen_shtern

Моргенштерн ответил хейтерам

Моргенштерн ответил хейтерам

Instagram @morgen_shtern

Моргенштерн ответил фанатам

Моргенштерн ответил фанатам

Instagram @morgen_shtern

Как Моргенштерн отреагировал на критику клипа

Как Моргенштерн отреагировал на критику клипа

Instagram @morgen_shtern

"Вы все говорите мне за дизлайки, но послушайте. Но неужели вы не понимаете, что совершенно нет разницы, что обо мне говорят? Главное, что обо мне говорят много", – высказался Алишер.

Моргенштерн отреагировал на критику клипа

Моргенштерн отреагировал на критику клипа

Instagram @morgen_shtern

Отметим, особенность нового клипа Моргенштерна в том, что он снят в технике одного кадра. Также в нем Алишер показал всем свой дом и автомобиль Cadillac.

Видео 18+

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее скандальный рэпер и блогер Алишер Моргенштерн попал в рейтинг "30 самых перспективных россиян до 30 лет" по версии издания Forbes. Он занял первое место в категории "Музыка", тем самым став успешным молодым музыкантом России.

В какой роскоши живет перспективнейший в РФ рэпер – смотрите по ссылке.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Ева Романова
Место
Россия
Теги
рэпер Новости России шоу-бизнес шоу
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Шоу Люди

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 26 514.

    Вылечились: 11 812. Умерли: 777.

  • В мире заболели около 7 млн человек, погибли – почти 399 тысяч.

  • Киев и семь областей не попали под смягчение карантина с 5 июня.

  • Японский врач предрек масштабную вторую волну COVID-19: зараженных будет больше.

  • Ученые обнаружили,что люди с высоким давлением чаще умирают от COVID-19.

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги