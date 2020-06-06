Новый клип Моргнештерна обернулся провалом: рэпер накинулся на поклонников

Скандальный рэпер Алишер Моргенштерн представил новый клип на провокационную песню "Пос*си", который жестко разнесли пользователи сети. Музыкант злостно ответил хейтерам.

Так, ролик был опубликован на YouTube и собрал более 500 тысяч дизлайков. Эта цифра является рекордной в российском сегменте YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Моргенштерн МузТВ

В то же время ролик также побил рекорд по просматриваемости– он набрал 1 млн за 35 минут с момента публикации. Всего клип посмотрели более 6 млн просмотров. При этом количество лайков и дизлайков составляет 520 и 522

тысяч соответсвенно. Такое количество негативных отзывов на видеоролик является рекордным.

Напомним, ранее одним из российских "рекордсменов по дизлайкам" стал клип Григория Лепса и Тимати на песню "С чистого листа" – он набрал почти 200 тысяч дизлайков, после чего на канале артиста в YouTube закрыли счетчик лайков. Клип Моргенштерна превысил эту цифру в 2,5 раза.

Сам рэпер довольно остро отреагировал на волну критики в сети. На личной странице в Instagram Моргенштерн назвал людей, которые поставили дизлайк "даунами", а также указал, что те, кому не понравилась его песня – плохо воспитаны и не совершенно не умеют анализировать музыку. Он добавил, что YouTube "сломался на его клипе".

Клип Моргенштерна разнесли в сети: рэпер ответил Instagram @morgen_shtern

Моргенштерн ответил хейтерам Instagram @morgen_shtern

Моргенштерн ответил фанатам Instagram @morgen_shtern

Как Моргенштерн отреагировал на критику клипа Instagram @morgen_shtern

"Вы все говорите мне за дизлайки, но послушайте. Но неужели вы не понимаете, что совершенно нет разницы, что обо мне говорят? Главное, что обо мне говорят много", – высказался Алишер.

Моргенштерн отреагировал на критику клипа Instagram @morgen_shtern

Отметим, особенность нового клипа Моргенштерна в том, что он снят в технике одного кадра. Также в нем Алишер показал всем свой дом и автомобиль Cadillac.

Видео 18+

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее скандальный рэпер и блогер Алишер Моргенштерн попал в рейтинг "30 самых перспективных россиян до 30 лет" по версии издания Forbes. Он занял первое место в категории "Музыка", тем самым став успешным молодым музыкантом России.

В какой роскоши живет перспективнейший в РФ рэпер – смотрите по ссылке.

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