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9 декабря • обновлено в 07:10
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Новой "Мисс Вселенная" стала "Черная пантера" из Африки: фото горячей красотки

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Новая "Мисс Вселенная" Зозибини Тунзи из ЮАР является моделью и активисткой по борьбе с гендерным насилием.

OBOZREVATEL расскажет подробнее, что о ней известно.

Согласно официальному сайту конкурса, Зозибини является "страстным активистом", которая "участвует в борьбе с насилием по признаку пола". Она также описывается как "гордый защитник природной красоты" и человек, который "призывает женщин любить себя такими, какие они есть".

Новой "Мисс Вселенная" стала "Черная пантера" из Африки: фото горячей красотки

@zozitunzi

Новой "Мисс Вселенная" стала "Черная пантера" из Африки: фото горячей красотки

@zozitunzi

Новой "Мисс Вселенная" стала "Черная пантера" из Африки: фото горячей красотки

@zozitunzi

Новой "Мисс Вселенная" стала "Черная пантера" из Африки: фото горячей красотки

@zozitunzi

Во время конкурса на вопрос ведущего Стива Харви, о том, что самое важное, чему следует учить молодых девушек сегодня, Зозибини ответила, что это должно быть "лидерство "."Это то, чего не хватает в молодых девушках и женщинах в течение длительного времени, не потому, что мы этого не хотим, а потому, что общество назвало женщин такими. Я думаю, что мы самые влиятельные существа в мире, и нам должны быть предоставлены все возможность ".

Новой "Мисс Вселенная" стала "Черная пантера" из Африки: фото горячей красотки

@zozitunzi

Новой "Мисс Вселенная" стала "Черная пантера" из Африки: фото горячей красотки

@zozitunzi

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Новой "Мисс Вселенная" стала "Черная пантера" из Африки: фото горячей красотки

@zozitunzi

Новой "Мисс Вселенная" стала "Черная пантера" из Африки: фото горячей красотки

@zozitunzi

Новой "Мисс Вселенная" стала "Черная пантера" из Африки: фото горячей красотки

@zozitunzi

В финале Тунзи одержала победу над 24-летней Мэдисон Андерсон из Пуэрто-Рико, и 25-летней София Арагон, которая представляла Мексику.

Новой "Мисс Вселенная" стала "Черная пантера" из Африки: фото горячей красотки
Новой "Мисс Вселенная" стала "Черная пантера" из Африки: фото горячей красотки
Новой "Мисс Вселенная" стала "Черная пантера" из Африки: фото горячей красотки
Новой "Мисс Вселенная" стала "Черная пантера" из Африки: фото горячей красотки

Читайте на OBOZREVATEL о том, как выступила представительница Украины Анастасия Суббота.

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Автор
Юрко Медянык
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