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"Нищие будут воевать": Пашинин расписал будущее путинской России

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Российский актер Анатолий Пашинин, воюющий на Донбассе в рядах Украинской добровольческой армии (УДА), считает, что в обозримом будущем в России начнется подпольная классовая война, с помощью которой общество будет вымещать злость за свои страдания в период режима Владимира Путина (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Вместе с тем, он подчеркнул, что его бывшие соотечественники заслуживают такой жизни, поскольку сами не хотят ничего менять. Свою точку зрения актер изложил в интервью журналистке Соне Кошкиной в ее программе "KishkiNa".

"Следующие годы России пройдут в страданиях. Я когда-то сказал еще до Майдана, что если люди не опомнятся, не сметут эту власть, за них это сделают силы природы, божественные силы. Но в России Майдан невозможен, слишком нищее население, слишком атомизированное. Террор (будет. — Ред.), повсеместный террор. Просто будут по началу не приходить домой милиционеры, такие, кто поменьше. С этого все и начнется. Будет отрубаться электричество в некоторых районах. Будет идти настоящая гражданская война, классовая война. Когда нищие будут воевать", — считает Пашинин.

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Вместе с тем, он подчеркнул, что такая рассеянная форма противодействия тоталитаризму никогда не перерастет в настоящий социальный бунт, поскольку россияне на него не способны в силу своей ментальности. Более того, актер-доброволец, отметил, что в украинцах также есть эта склонность не доводить до конца начатый масштабный протест.

"К сожалению, русский человек на бунт выходит просто побузить. Поэтому я рус. А менять он ничего не будет. Это, кстати, и в Украине та же самая фигня. Вот побузили, но менять ничего не будем. Возмущаться — да, можем", — с сожалением подытожил Пашинин.

Как сообщал OBOZREVATEL, актер также заявил, что настоящих украинцев сейчас можно пересчитать на пальцах, а все остальное население он считает безразличной массой, которая не имеет права относить себя к народу.

Персона
Анатолий Пашинин
Место
Россия
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Русский Солдат
Русский Солдат
А я не понимаю зачем нам бунтовать? Чего требовать? Безвиза? Это не та цель, ради которой можно просрать страну. Вот пашинину было скучно быть просто актером, он поехал на войну, теперь и там ему стало скучно, драйва не хватает. Украинцы видите ли не настоящие, только он настоящий и еще один во Львове. По какой причине будет отрубаться электричество и почему какие то милиционеры перестанут приходить домой? У дяди по моему майдан головного мозга. Это когда работать категорически не хочется, а хочется только бунтовать или воевать.
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