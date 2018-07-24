"Нищие будут воевать": Пашинин расписал будущее путинской России

Российский актер Анатолий Пашинин, воюющий на Донбассе в рядах Украинской добровольческой армии (УДА), считает, что в обозримом будущем в России начнется подпольная классовая война, с помощью которой общество будет вымещать злость за свои страдания в период режима Владимира Путина (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Вместе с тем, он подчеркнул, что его бывшие соотечественники заслуживают такой жизни, поскольку сами не хотят ничего менять. Свою точку зрения актер изложил в интервью журналистке Соне Кошкиной в ее программе "KishkiNa".

"Следующие годы России пройдут в страданиях. Я когда-то сказал еще до Майдана, что если люди не опомнятся, не сметут эту власть, за них это сделают силы природы, божественные силы. Но в России Майдан невозможен, слишком нищее население, слишком атомизированное. Террор (будет. — Ред.), повсеместный террор. Просто будут по началу не приходить домой милиционеры, такие, кто поменьше. С этого все и начнется. Будет отрубаться электричество в некоторых районах. Будет идти настоящая гражданская война, классовая война. Когда нищие будут воевать", — считает Пашинин.

Вместе с тем, он подчеркнул, что такая рассеянная форма противодействия тоталитаризму никогда не перерастет в настоящий социальный бунт, поскольку россияне на него не способны в силу своей ментальности. Более того, актер-доброволец, отметил, что в украинцах также есть эта склонность не доводить до конца начатый масштабный протест.

"К сожалению, русский человек на бунт выходит просто побузить. Поэтому я рус. А менять он ничего не будет. Это, кстати, и в Украине та же самая фигня. Вот побузили, но менять ничего не будем. Возмущаться — да, можем", — с сожалением подытожил Пашинин.

Как сообщал OBOZREVATEL, актер также заявил, что настоящих украинцев сейчас можно пересчитать на пальцах, а все остальное население он считает безразличной массой, которая не имеет права относить себя к народу.