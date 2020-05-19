Леся Никитюк вызвала ажиотаж горячим фото в купальнике

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками очередным пикантным фото.

Так, на нем звезда позировала в откровенном купальнике, продемонстрировав роскошную фигуру. Соответствующий снимок Никитюк опубликовала на своей странице в Instagram.

Леся Никитюк Фото: instagram/lesia_nikituk

"Когда уже на море?" – написала телеведущая.

Леся Никитюк в откровенном купальнике Фото: instagram/lesia_nikituk

Отметим, что поклонники пришли в восторг от пикантного фото Никитюк. Они засыпали звезду комплиментами.

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Леси Никитюк, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Леся Никитюк сексуально позирует на камеру Фото: instagram/lesia_nikituk

Леся Никитюк в пикантной фотосессии Фото: instagram/lesia_nikituk

Леся Никитюк в откровенном купальнике Фото: instagram/lesia_nikituk

Соблазнительная Леся Никитюк Фото: instagram/lesia_nikituk

Леся Никитюк позирует топлес Фото: instagram/lesia_nikituk

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