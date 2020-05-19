Леся Никитюк вызвала ажиотаж горячим фото в купальнике

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками очередным пикантным фото.
Так, на нем звезда позировала в откровенном купальнике, продемонстрировав роскошную фигуру. Соответствующий снимок Никитюк опубликовала на своей странице в Instagram.
Леся Никитюк
Фото: instagram/lesia_nikituk
"Когда уже на море?" – написала телеведущая.
Леся Никитюк в откровенном купальнике
Фото: instagram/lesia_nikituk
Отметим, что поклонники пришли в восторг от пикантного фото Никитюк. Они засыпали звезду комплиментами.
Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Леси Никитюк, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.
Леся Никитюк сексуально позирует на камеру
Фото: instagram/lesia_nikituk
Леся Никитюк в пикантной фотосессии
Фото: instagram/lesia_nikituk
Леся Никитюк в откровенном купальнике
Фото: instagram/lesia_nikituk
Соблазнительная Леся Никитюк
Фото: instagram/lesia_nikituk
Леся Никитюк позирует топлес
Фото: instagram/lesia_nikituk
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Леся Никитюк расплакалась после разговора с американским актером и музыкантом Джаредом Лето.
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