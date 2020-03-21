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21 марта • обновлено в 12:56
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Никитюк сверкнула упругой грудью в сексуальном образе: пикантное фото

1.3т
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Украинская телеведущая Леся Никитюк засветила упругую грудь на пикантном снимке.

Звезда снялась в сексуально образе – корсете с глубоким вырезом в зоне декольте и шляпе с широкими полями. Соблазнительное фото Леся опубликовала на личной странице в Instagram.

Леся Никитюк

Леся Никитюк

Instagram @lesia_nikituk

Также артистка обратилась к своим подписчикам – предложила всем познакомиться ближе и поблагодарила за поддержку.

"Давайте знакомиться! Напиши откуда ты (страна, город) и почему на меня подписан. Спасибо, что со мной", – написала телеведущая.

Пользователи сети расхвалили Никитюк за соблазнительное фото и оставили ей в комментариях массу комплиментов.

Никитюк сверкнула грудью в сексуальном образе: пикантное фото

Никитюк сверкнула грудью в сексуальном образе: пикантное фото

Никитюк сверкнула грудью в сексуальном образе: пикантное фото

Никитюк сверкнула грудью в сексуальном образе: пикантное фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Леся Никитюк обнажила грудь в гостиничном номере. Так, она позировала в штанах, прикрыв интимную часть тела руками.

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Автор
Ева Романова
Персона
Леся Никитюк
Теги
Инстаграм шоу-бизнес
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