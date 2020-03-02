Никакого секса: 128-летний мужчина раскрыл секрет долголетия

Свами Шивананда из Индии, который утверждает, что родился 8 августа 1892 года, никогда не занимался сексом с женщиной.

128-летний мужчина рассказал, что якобы воздержание и питание простыми продуктами помогло ему прожить настолько долгую жизнь, пишет Browngh.

"Я веду простую и дисциплинированную жизнь. Я ем очень просто, только вареную пищу без масла и специй, рис и вареный фарш. Я избегаю употребления молока или фруктов. В детстве я спал много дней натощак", – поделился долгожитель.

Свами Шивананда Аsiantribune.com

Шивананда подчеркнул, что самое главное в жизни это дисциплина.

"Дисциплина – это самое важное, что есть жизнь. С дисциплиной можно покорять все, что касается еды, физических упражнений и сексуальных желаний", – отметил он.

Свами Шивананда из Индии Аsiantribune.com

Шивананда также рассказал, что родился в Индии колониальной эпохи. Семья была бедной, и его родители умерли, когда ему было шесть лет. Он добавил, что в новый развитый век технологий продолжает жить довольно скромно.

"Контроль над своими потребностями – это самое большое достижение в жизни. Я так долго жил, потому что материальные вещи не делают меня счастливым", – пояснил он.

Свами Шивананда с паспортом Аsiantribune.com

Долгожитель Свами Шивананда Аsiantribune.com

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