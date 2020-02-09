"Не зовут!" Данилко откровенно рассказал о концертах в России

Украинский певец Андрей Данилко, который более известен как Верка Сердючка, рассказал о своей гастрольной деятельности в России. Так, он отметил, что давно не выступает в РФ.

Член жюри Национального отбора на Евровидение-2020 добавил, что ему совершенно не интересна политика конкурса в отношении России, пишет Telegram-канал PavlovskyNews.

Андрей Данилко

"Меня это вообще не интересует и не интересовало до этого. До этого решите, сканируйте, придумайте законы: в чем выступать, что говорить, что петь, какие анализы – это проверьте все, а мы оценим исключительно песню", – сказал Данилко.

Концерты Верки Сердючки в России не происходят с 2014 года.

"Сейчас будет разовый концерт в Штутгарте. В Россию не зовут, наверное знают, что мы не поедем. А люди, которые проводят корпоративные вечеринки, не делают их в Москве. Нас не подставляют, они проводят их в Швейцарии, Швеции, например", – поделился Данилко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сердючка неожиданно пошутила про Крым, когда рассказывала, как умудрилась выступить в костюме с Евровидения, который хранится в музее.

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