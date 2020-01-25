"Не выдерживает..." Звезда фильма "Текст" обескуражил "помятым" видом

Российский актер Александр Петров, который сыграл одну из главных ролей в скандальном фильме "Текст", вызвал критику своим внешним видом на церемонии награждения премии "Золотой орел".

Его признали лучшим актером российского кино (а лучшим фильмом признали "Текст").

Церемония прошла накануне в павильоне Мосфильма. Петров пришел на мероприятие в хорошем настроении, но его внешний вид признали не особо опрятным.

31-летний мужчина выпустил мятую рубашку поверх брюк, пришел не бритый, без галстука, с торчащими во все стороны волосами.

Смотрите фото и видео с ним с места событий:

В сети пришли ко мнению, что актер злоупотребляет алкоголем, и на церемонию тоже мог прийти не в трезвом виде. Некоторые поклонники решили, что он просто не справляется с нагрузкой, а потому ищет выход в выпивке.

"Жаль Петрова, не выдерживает... Сбухается... И закончит хреново", - среди прочего, пишут в комментариях.

Другие же наоборот разозлились на артиста.

"Ощущение, что он из запоев не выходит", "Будто с дивана только встал или бухал со вчерашнего дня", "Петров бывает не поддатый?", "Вечно как забулдыга", "Петров всегда такой. Не ухоженный, лохматый, неприятный. И чего с ним носятся!?", - гневаются в сети.

Напомним, что неприятно удивила своим внешним видом на "российском Оскаре" и украинская певица Вера Брежнева.

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