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25 января • обновлено в 14:31
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"Не выдерживает..." Звезда фильма "Текст" обескуражил "помятым" видом

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Российский актер Александр Петров, который сыграл одну из главных ролей в скандальном фильме "Текст", вызвал критику своим внешним видом на церемонии награждения премии "Золотой орел".

Его признали лучшим актером российского кино (а лучшим фильмом признали "Текст").

Церемония прошла накануне в павильоне Мосфильма. Петров пришел на мероприятие в хорошем настроении, но его внешний вид признали не особо опрятным.

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31-летний мужчина выпустил мятую рубашку поверх брюк, пришел не бритый, без галстука, с торчащими во все стороны волосами.

Смотрите фото и видео с ним с места событий:

Вчера в первом павильоне "Мосфильма" состоялась 18-я церемония вручения Национальной премии "Золотой Орел". В главной номинации "Лучший фильм" победила кинокартина "Текст"🏆 Полный список победителей смотри на нашем сайте (ссылка в шапке профиля), а пока смотри какие звезды были вчера на красной ковровой дорожке!😍😱 Пиши в комментариях чей образ тебе понравился больше всего!⬇️ #ЗолотойОрел #LoveRadio

Публикация от LOVE RADIO (@loveradioofficial)

Золотые орлы российского кино🦅 ⠀ 🏆Победители в номинации лучшие актеры: сыгравшие в фильме "Текст" Александр Петров и Иван Янковский – лучший актер в кино и лучший актер второго плана ⠀ 🏆Лучшими актрисами стали Виктория Мирошниченко ("Дылда") и Евгения Брик ("Одесса") ⠀ 🏆Павел Деревянко и Анна Михалкова получили премии за роли в телесериалах "Домашний арест" и "Шторм" Поздравляем👏🏻 #золотойорел2020 #золотойорел #нашекино #киноакадемия

Публикация от KinoReporter (@kino_reporter)

В сети пришли ко мнению, что актер злоупотребляет алкоголем, и на церемонию тоже мог прийти не в трезвом виде. Некоторые поклонники решили, что он просто не справляется с нагрузкой, а потому ищет выход в выпивке.

"Жаль Петрова, не выдерживает... Сбухается... И закончит хреново", - среди прочего, пишут в комментариях.

"Не выдерживает..." Звезда фильма "Текст" обескуражил "помятым" видом

Другие же наоборот разозлились на артиста.

"Ощущение, что он из запоев не выходит", "Будто с дивана только встал или бухал со вчерашнего дня", "Петров бывает не поддатый?", "Вечно как забулдыга", "Петров всегда такой. Не ухоженный, лохматый, неприятный. И чего с ним носятся!?", - гневаются в сети.

"Не выдерживает..." Звезда фильма "Текст" обескуражил "помятым" видом
"Не выдерживает..." Звезда фильма "Текст" обескуражил "помятым" видом
"Не выдерживает..." Звезда фильма "Текст" обескуражил "помятым" видом
"Не выдерживает..." Звезда фильма "Текст" обескуражил "помятым" видом
"Не выдерживает..." Звезда фильма "Текст" обескуражил "помятым" видом
"Не выдерживает..." Звезда фильма "Текст" обескуражил "помятым" видом
"Не выдерживает..." Звезда фильма "Текст" обескуражил "помятым" видом
"Не выдерживает..." Звезда фильма "Текст" обескуражил "помятым" видом
"Не выдерживает..." Звезда фильма "Текст" обескуражил "помятым" видом

Напомним, что неприятно удивила своим внешним видом на "российском Оскаре" и украинская певица Вера Брежнева.

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