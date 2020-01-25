"Не выдерживает..." Звезда фильма "Текст" обескуражил "помятым" видом

Российский актер Александр Петров, который сыграл одну из главных ролей в скандальном фильме "Текст", вызвал критику своим внешним видом на церемонии награждения премии "Золотой орел".
Его признали лучшим актером российского кино (а лучшим фильмом признали "Текст").
Церемония прошла накануне в павильоне Мосфильма. Петров пришел на мероприятие в хорошем настроении, но его внешний вид признали не особо опрятным.
31-летний мужчина выпустил мятую рубашку поверх брюк, пришел не бритый, без галстука, с торчащими во все стороны волосами.
Смотрите фото и видео с ним с места событий:
Вчера в первом павильоне "Мосфильма" состоялась 18-я церемония вручения Национальной премии "Золотой Орел". В главной номинации "Лучший фильм" победила кинокартина "Текст"🏆 Полный список победителей смотри на нашем сайте (ссылка в шапке профиля), а пока смотри какие звезды были вчера на красной ковровой дорожке!😍😱 Пиши в комментариях чей образ тебе понравился больше всего!⬇️ #ЗолотойОрел #LoveRadio
Золотые орлы российского кино🦅 ⠀ 🏆Победители в номинации лучшие актеры: сыгравшие в фильме "Текст" Александр Петров и Иван Янковский – лучший актер в кино и лучший актер второго плана ⠀ 🏆Лучшими актрисами стали Виктория Мирошниченко ("Дылда") и Евгения Брик ("Одесса") ⠀ 🏆Павел Деревянко и Анна Михалкова получили премии за роли в телесериалах "Домашний арест" и "Шторм" Поздравляем👏🏻 #золотойорел2020 #золотойорел #нашекино #киноакадемия
В сети пришли ко мнению, что актер злоупотребляет алкоголем, и на церемонию тоже мог прийти не в трезвом виде. Некоторые поклонники решили, что он просто не справляется с нагрузкой, а потому ищет выход в выпивке.
"Жаль Петрова, не выдерживает... Сбухается... И закончит хреново", - среди прочего, пишут в комментариях.
Другие же наоборот разозлились на артиста.
"Ощущение, что он из запоев не выходит", "Будто с дивана только встал или бухал со вчерашнего дня", "Петров бывает не поддатый?", "Вечно как забулдыга", "Петров всегда такой. Не ухоженный, лохматый, неприятный. И чего с ним носятся!?", - гневаются в сети.
Напомним, что неприятно удивила своим внешним видом на "российском Оскаре" и украинская певица Вера Брежнева.
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