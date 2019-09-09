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10 сентября • обновлено в 06:41
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"Не согласен с выбором": судья "Танці з зірками" высказался о результатах третьего эфира

5.4т Читать материал на украинском

Украинский танцор и судья "Танці з зірками" Влад Яма высказался о результатах третьего эфира шоу. Он заявил, что не согласен с выбором зрителей.

Отметим, что 8 сентября проект покинул репер Серега и его партнерша Аделина Дели. Члены жюри оценили их пасодобль в 20 баллов. Мнение о проекте Яма высказал на своей странице в Instagram.

"Не согласен с выбором": судья "Танці з зірками" высказался о результатах третьего эфира
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"Не согласен с выбором зрителей. Думаю Серега и Аделина еще могли показать ощутимый прогресс. Ну а вчера минимум три пары танцевали хуже. А вы что думаете?", - написал танцор.

Как ранее писал OBOZREVATEL, 8 сентября на телеканалі "1+1" прошел третий выпуск популярного шоу "Танці з зірками". Судьями в этом сезоне шоу стали Влад Яма, Екатерина Кухар и Франсиско Гомес. После подсчета зрительских голосов проект покинули Серега и Аделина Дели.

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Тема
Танцы со звездами
Персона
Влад Яма
Тег
Танці з зірками
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