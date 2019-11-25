"Не очень рады": почему в России обиделись на Ротару и кто из звезд ее поддержал

Планы украинской певицы Софии Ротару поехать в Россию после отказа от участия в "Песне года-2018" вызвала там неоднозначную реакцию.

Так, некоторые выступили против артистки из-за ее патриотической позиции в отношении Украины, а другие, наоборот, поддержали ее. OBOZREVATEL рассказывает о подробностях скандала, разгоревшегося в России.

Гражданская позиция Софии Ротару

О том, что София Ротару собралась ехать в Москву, стало известно около недели назад.

Украинская певица решила сняться в музыкальной премии "Песня года" 7 декабря и выступить на фестивале "Легенды ретро FM".

sofiarotaru.official / Instagram

Также стало известно, что София Ротару получила предложения выступать на новогодних корпоративах в Москве. По данным СМИ, гонорар Ротару за один концерт может достигать 60 тысяч долларов.

sofiarotaru.official / Instagram

Причем в прошлом году артистка оказалась ехать в Россию на "Песню года" – она впервые не посетила премию, на которой присутствовала 43 раза. Тогда представители Софии Ротару сообщили, что это связано с военным положением и состоянием здоровья Ротару.

В 2014 году сын Софии Ротару Руслан Евдокименко выложил фото с семьей, где артиска держала украинский флаг, подписав его "Слава Украине!". После этого концерты Ротару были отменены сразу в трех городах России – Хабаровске, Томске, Кемерове.

Также София Ротару называла оккупированный Крым украинским. "Мой дом это Ялта, Крым, территории, которая сегодня считается частью России. Как по мне, это совсем не так. Крым это, безусловно, Украина. Я будучи украинкой, несмотря ни на что, не собираюсь менять свое гражданство, я намерена отстаивать свою позицию. Я никогда не чувствовала себя русской", – говорила народная артистка Украины в 2014 году.

sofiarotaru.official / Instagram

Кроме того, некоторые ветераны АТО говорили, что певица помогает армии Украины, но на днях представители Ротару опровергли эту информацию.

sofiarotaru.official / Instagram

При всем этом София Ротару открыто говорила, что не отказалась бы от паспорта России, если бы Путин дал ей его, как Жерару Депардье. Также, по ее словам, ей "больно смотреть на происходящие конфликты между нашими странами".

Кто раскритиковал Софию Ротару в России

Глава социального комитета Совфеда России Валерий Рязанский обвинил украинскую певицу в желании заработать благодаря концертам в России. "Конечно, говорят, что культура и искусство вне политики, но в жизни не так. Тот же известный в России грузинский артист Вахтанг Кикабидзе выступал с критикой России", – заявил Рязанский.

Валерий Рязанский "Курские известия"

По словам Рязанского, "у Минкультуры должен быть инструмент влияния на таких артистов, но это не должно быть составление "черных списков", подобно тому, что происходило в Украине". Сенатор заявил, что лучшим ответом на выступления таких артистов стали бы пустые места в концертном зале.

А другой сенатор – Алексей Пушков – заявил, что Ротару никто не травит, но ей "не очень рады". "У нас устали от гастролеров, которые приезжают делать деньги в России, а у себя дома либо клянут ее почем зря, как Катамадзе, либо выдумывают сказки, будто им запрещено ездить в Крым, как Вайкуле. Вот и Ротару не очень рады", – заявил Пушков в Твиттере.

Алексей Пушков

Против Софии Ротару выступила и многолетняя ведущая "Песни года" Ангелина Вовк. "Я поражаюсь всегда вот такой позиции человека, она вызывает удивление. Ну, во-первых, если ты так плохо относишься к России, ну зачем ты сюда едешь за деньгами? На месте Софии я бы не поехала сюда зарабатывать, как бы ни были нужны деньги. Я понимаю, артист – вне политики. Но, если ты действительно вне политики, тогда не поддерживай армию, которая воюет с нашей страной", – заявила Вовк. Заслуженная артистка СССР пообещала, что не пойдет на концерт Софии Ротару.

Ангелина Вовк "Вокруг ТВ"

Музыкант Юрий Лоза назвал Ротару "народной артисткой всех стран", у которой якобы нет жизненных принципов. "Она съездила в тур по Украине, там надо было сказать одни слова, теперь надо вернуться в Россию и говорить другие слова. Каких принципов ждать от Ротару? Она народная артистка всех стран", – заявил он.

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Кто заступился за Софию Ротару в России

Но несмотря на шквал критики, обрушившийся в России на Софию Ротару, на ее защиту стали многие российские артисты и даже представители власти.

Так, депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что критика певицы за ее планы выступить в России неуместна. Экс-прокурор Крыма считает гастроли украинских артистов в России отличным шагом для нормализации отношений между странами. По ее словам, артисты имеют право на любые политические взгляды: "Я считаю, что София Ротару, Лайма Вайкуле и Нино Катамадзе, как и любой другой человек, имеют право на любое мнение о политике, проводимой Россией, и о Крыме в том числе, не оскорбляя при этом выбор крымчан. От этого их творчество не станет менее ценным, а музыка не зазвучит по-другому".

Наталья Поклонская "Российская газета"

В свою очередь российский певец Лев Лещенко призвал не критиковать артистку из-за ее гастролей в России. Он назвал Софию Ротару "человеком мира" и великой певицей. Лещенко также добавил, что никто не может запретить ей петь там, где она хочет.

Лев Лещенко "СтарХит"

Продюсер Иосиф Пригожин также вступился за Софию Ротару. Он призвал "дать ей возможность спокойно доживать свои годы и оставаться в профессии". "София Михайловна намного чище многих артистов, представленных на нашем рынке", – сказал Пригожин.

Владимир Винокур "АиФ"

Поддержал Ротару и российский юморист Владимир Винокур. По его словам, смешивать творчество певицы с политикой "неимоверно глупо". "Ее любят везде – в России, в Украине, в Молдове и в других странах за ее талант. Могут меняться политики, могут меняться президенты, а артисты – это навсегда", – добавил Винокур, отметив, что Ротару любят все зрители.

Что говорят у Софии Ротару

Концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров назвал предъявленные певице обвинения "заказом".

"Мы думаем, что, скорей всего, это был какой-то заказ. София Михайловна один раз не приехала на "Песню года", и то только потому, что в Украине было объявлено военное положение – и мужчинам был запрещен выезд из страны (на самом деле такого запрета не было, – ред.). Ротару ведь ездит не одна, у нее целая команда, в которой есть и мужчины", – пояснил он.

Менеджер Софии Ротару Сергей Лавров

Представитель артистки также уверяет, что слова о том, София Ротару едет в Россию из-за денег, не соответствуют действительности. "В этом году София Михайловна выступит только на "Песне года", а это, между прочим, бесплатное мероприятие. Артисты никогда не получали денег за выступление на этом концерте. Ротару уже много лет отказывается от коммерческих выступлений и проводит их очень редко", – сказал Лавров.

Он также опроверг слова Ангелины Вовк, что Ротару поддерживала армию Украины. "Это просто заведомо ложные сведения, из-за которых можно подать в суд", – заявил директор, отметив при этом, что в суд артистка не пойдет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее музыкальный критик, светский журналист Евгений Бабичев предположил, что София Ротару возвращается на российскую сцену, потому что в Украине сменилась власть.

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