"Назвал россиян идиотами": Макаревич сделал признание о громких заявлениях

Лидер культовой группы "Машина времени" Андрей Макаревич признался, что многие его жесткие заявления о россиянах были вырваны из контекста пропагандами.

Об этом он рассказал в эфире программы "Осторожно, Собчак", пояснив, что не помнит произнесенных фраз, о которых сейчас бы жалел (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Как известно, Макаревич часто критикует действия нынешней власти. И из-за этого подвергается нападкам.

Андрей Макаревич и Ксения Собчак Кадр из видео

"Я достаточно эмоциональный человек. Может быть иногда надо два дня подумать, а потом говорить или не говорить. Я не сдерживаю себя. Мне кажется, что я абсолютно прав. Потому посмотришь через два дня – прав", – пояснил он.

Макаревич также пояснил, как работает пропаганда в России. Он напомнил, что СМИ вырывают слова из контекста таким образом, чтобы вызвать у россиян обиду и агрессию.

"В последнее время пошла мода все перевирать. Все сразу на россиян. Почему-то никто не обижается от своего имени. Все обижаются от лица россиян. "Мы россияне!" Блин, а кто вам дал право. Я кто, с Марса прилетел что ли?! Я сам россиянин. Выдергивается фраза какая-то и тут же проецируется на россиян. "Макаревич назвал россиян идиотами". Я не про россиян говорил, а про население планеты Земля. И там это черным по белому написано. Выкручивается, как нужно", – отметил он.

Кроме того, лидер "Машины времени" добавил, что не жалеет о фразе по поводу последних выборов в России, когда заявил, что "власть даже не озаботилась их иллюзией". Макаревич подчеркнул, что именно так все и было.

Андрей Макаревич Кадр из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, Макаревич недавно выступил против раздачи паспортов РФ на Донбассе, из-за чего скандальная певица Юлия Чичерина на него накинулась. Она поведала о "гуманитарной катастрофе" и "ф*шистах" в Украине.

Позже разгорелся скандал, что "Машина времени" собирается выступить 12 июня под стенами Кремля, после чего Макаревич обратился к россиянам из-за критики в свой адрес, отметив, что внутри людей "слишком много г*вна".

И буквально за несколько дней до Дня России стало известно, что "Машина времени" не выступит в Москве на празднике, потому что некто позвонил и сорвал выход коллектива на сцену.

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