Достала сверток из белья: звезда "Счастливы вместе" угодила в кокаиновый скандал

В России разгорелся скандал вокруг популярной актрисы Натальи Бочкаревой, звезды сериала "Счастливы вместе".

Телеканал "Рен.ТВ" сообщил, будто женщину задержали с наркотиками в белье, позже она лично отреагировала на подобную информацию.

В частности, утверждалось, будто звезду остановил наряд ДПС из-за подозрительного поведения. На вопрос, имеет ли она при себе наркотики, актриса якобы ответила утвердительно, сказав, что кокаин лежит в белье.

Наталья Бочкарева - скандал в России из-за наркотиков instagram/natalia_bochkareva_official

"По предварительным данным, она даже призналась, что спрятала кокаин в нижнем белье, и сама достала сверток. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Сама артистка отпущена под подписку о невыезде. В свертке находилось 0,69 грамма подозрительного порошка, который направили на экспертизу", – сообщали на телеканале.

Наталья Бочкарева instagram/natalia_bochkareva_official

Тем не менее, сама Бочкарева ответила, что вся эта информация является ложью. "Я нахожусь дома с детьми. Сегодня суббота. Это все хайп", — сказала женщина.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно стало известно, что Бочкарева похудела на 60 килограмм за год без диет. Позже она рассказала, как удалось это сделать.

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