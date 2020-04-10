Надежде Мейхер – 38: откровенные фото самой горячей экс-солистки "ВИА Гры"

Украинская певица и экс-солистка группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер 10 апреля отмечает свой день рождения.
Так, ей исполняется 38 лет. В связи с этим OBOZREVATEL предлагает увидеть самые откровенные фото одной из самых сексуальных женщин украинского шоу-бизнеса.
Надежда Мейхер
instagram.com/nadyameiher
Надежда Мейхер родилась 10 апреля 1982 года в селе Збручовка Хмельницкой области.
Девушка трижды была участницей "ВИА Гры": в 2000-2002, 2002-2006 и 2009-2011 годы. Причем дважды Мейхер уходила из группы из-за беременности.
После "ВИА Гры" Надежда Мейхер занялась сольной карьерой, также она проявила себя как телеведущая, актриса, поэтесса и дизайнер.
Надежда Мейхер
instagram.com/nadyameiher
Сейчас у Надежды Мейхер новый имидж. В 2018 году она сделала стрижку боб, распрощавшись с длинными волосами.
Артистка демонстрирует безупречную внешность, она часто появляется перед камерой в нижнем белье и купальниках. Предлагаем увидеть самые откровенные фото Надежды Мейхер:
Надежда Мейхер (Грановская)
instagram.com/nadyameiher
Надежда Мейхер
instagram.com/nadyameiher
Надежда Мейхер (Грановская)
instagram.com/nadyameiher
Надежда Мейхер
instagram.com/nadyameiher
Надежда Мейхер
instagram.com/nadyameiher
Надежда Мейхер (Грановская)
instagram.com/nadyameiher
Надежда Мейхер
instagram.com/nadyameiher
Надежда Мейхер
instagram.com/nadyameiher
Надежда Мейхер
instagram.com/nadyameiher
Надежда Мейхер (Грановская)
instagram.com/nadyameiher
Надежда Мейхер
instagram.com/nadyameiher
Надежда Мейхер
theplace.ru
Надежда Мейхер
theplace.ru
Надежда Мейхер (Грановская)
theplace.ru
Надежда Мейхер
instagram.com/nadyameiher
Надежда Мейхер
instagram.com/nadyameiher
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как выглядит бывшая солистка группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева без макияжа.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все новости по теме "новости Украины" на OBOZREVATEL.