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10 апреля • обновлено в 06:31
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Надежде Мейхер – 38: откровенные фото самой горячей экс-солистки "ВИА Гры"

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Украинская певица и экс-солистка группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер 10 апреля отмечает свой день рождения.

Так, ей исполняется 38 лет. В связи с этим OBOZREVATEL предлагает увидеть самые откровенные фото одной из самых сексуальных женщин украинского шоу-бизнеса.

Надежда Мейхер

Надежда Мейхер

instagram.com/nadyameiher

Надежда Мейхер родилась 10 апреля 1982 года в селе Збручовка Хмельницкой области.

Девушка трижды была участницей "ВИА Гры": в 2000-2002, 2002-2006 и 2009-2011 годы. Причем дважды Мейхер уходила из группы из-за беременности.

После "ВИА Гры" Надежда Мейхер занялась сольной карьерой, также она проявила себя как телеведущая, актриса, поэтесса и дизайнер.

Надежда Мейхер

Надежда Мейхер

instagram.com/nadyameiher

Сейчас у Надежды Мейхер новый имидж. В 2018 году она сделала стрижку боб, распрощавшись с длинными волосами.

Артистка демонстрирует безупречную внешность, она часто появляется перед камерой в нижнем белье и купальниках. Предлагаем увидеть самые откровенные фото Надежды Мейхер:

Надежда Мейхер (Грановская)

Надежда Мейхер (Грановская)

instagram.com/nadyameiher

Надежда Мейхер

Надежда Мейхер

instagram.com/nadyameiher

Надежда Мейхер (Грановская)

Надежда Мейхер (Грановская)

instagram.com/nadyameiher

Надежда Мейхер

Надежда Мейхер

instagram.com/nadyameiher

Надежда Мейхер

Надежда Мейхер

instagram.com/nadyameiher

Надежда Мейхер (Грановская)

Надежда Мейхер (Грановская)

instagram.com/nadyameiher

Надежда Мейхер

Надежда Мейхер

instagram.com/nadyameiher

Надежда Мейхер

Надежда Мейхер

instagram.com/nadyameiher

Надежда Мейхер

Надежда Мейхер

instagram.com/nadyameiher

Надежда Мейхер (Грановская)

Надежда Мейхер (Грановская)

instagram.com/nadyameiher

Надежда Мейхер

Надежда Мейхер

instagram.com/nadyameiher

Надежда Мейхер

Надежда Мейхер

theplace.ru

Надежда Мейхер

Надежда Мейхер

theplace.ru

Надежда Мейхер (Грановская)

Надежда Мейхер (Грановская)

theplace.ru

Надежда Мейхер

Надежда Мейхер

instagram.com/nadyameiher

Надежда Мейхер

Надежда Мейхер

instagram.com/nadyameiher

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как выглядит бывшая солистка группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева без макияжа.

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Читайте все новости по теме "новости Украины" на OBOZREVATEL.

Автор
Алина Мельник
Тема
новости Украины
Персоны
Надежда Мейхер группа "ВИА Гра"
Место
Украина
Теги
фотографии день рождения ведущая актриса музыка люди шоу-бизнес звезды шоу
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Видали мы крокодилов и посимпатичнее...)))
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Артиллерист Моня
Артиллерист Моня
Тфу!
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