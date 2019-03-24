"На нем только парик и полотенце": выяснились подробности о домогательствах Кобзона

Муж российской певицы Виктории Цыгановой Вадим рассказал подробности о домогательствах умершего эстрадного певца, депутата Госдумы Иосифа Кобзона.

Он пояснил, что ранее поданная информация является не совсем корректной, а семья не имеет никаких претензий к почившему метру, передает "Экспресс газета".

По словам Вадима Цыганова, в то время они были очень близки с Кобзоном. Он помогал организовать первые гастроли в США, договаривался с военными, чтобы выделили Виктории самолет, знакомил их со знаковыми личностями эпохи. Разлад в отношениях возник, когда Цыганова впервые поехала на гастроли без мужа.

"Сидит она в номере и слышит: кто-то стучит в стену. Минуту, две... Выходит в коридор, дергает соседнюю дверь – мало ли что. Ей открывает улыбающийся мэтр немного подшофе, на котором только парик и полотенце. Вика отреагировала мгновенно: "Иосиф Давыдович, вы жить не хотите? Ведь Вадим убьет нас обоих!" – рассказал супруг Цыгановой.

Он пояснил, что в те времена имел достаточно напористый характер, из-за чего его называли "Бульдозером". Цыганов добавил, что Кобзона прекрасно понимает в этой ситуации.

Супруги Цыгановы

"Я Кобзона прекрасно понимаю. Понравилась женщина, проявил к ней интерес. Слово "домогался" в данном случае совершенно не подходит! Увидел реакцию, поступил мудро, по-мужски – прекратил всякое общение. Чтобы себя не искушать. Вика с тех пор старалась не попадаться ему на глаза, они делали вид, что незнакомы. А мы с ним при встрече вежливо здоровались. Никаких претензий к Кобзону у нас нет. Ну, любил человек красивых женщин, что поделаешь", – резюмировал супруг певицы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кобзон умер 30 августа в одной из клиник Москвы, где до этого проходил лечение и некоторое время находился в коме. Его похоронили 2 сентября на Востряковском кладбище Москвы, рядом со своей матерью.

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