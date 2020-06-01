MONATIK рассказал о выходе документального фильма “Вечно танцующий человек”. Яркое видео

В годовщину стадионного шоу “LOVE IT ритм”, которое состоялось 1 июня 2019 года, украинский мультиартист MONATIK анонсировал выход документального фильма-биографии "Вечно танцующий человек".

В тизере документальной ленты впервые показана мама и бабушка MONATIK, которая зачитывает детские письма артиста себе взрослому (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Шоу MONATIK на НСК "Олимпийский"

Артист, который никогда ранее не показывал свою семью и кадры из личного архива, решился поделиться историей своего пути длиной в 10 лет, фееричной ступенью которого стало шоу на НСК "Олимпийский".

"LOVE IT ритм" на НСК "Олимпийский" (2019 год) Пресс-служба MONATIK

Также, интервью для байопика дают школьные учителя MONATIK, друзья детства, команда мультиартиста, которая с ним рядом с самого начала творческого пути.

"LOVE IT ритм" на НСК "Олимпийский" (2019 год) Пресс-служба MONATIK

Известно также, что съемки документального фильма проходят уже более года и работа над ним продолжается по сегодняшний день. Режиссером фильма-биографии выступает Артем Григорян, который фиксирует основные бекстейдж-истории команды артиста с 2015 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, яркое шоу MONATIK "LOVE IT ритм" на НСК "Олимпийский" в 2019 году посетило более 60 тысяч человек. Над созданием работала огромная команда людей: более 100 компаний-подрядчиков, три группы дизайнеров стиля по образам, 12 самых лучших танцоров. Было использовано более 1000 световых приборов. Сцена на шоу MONATIK была высотой с 9-этажный дом, а на 136 единиц одежды балета было использовано более полумиллиона кристаллов. Подробнее о "LOVE IT ритм" в цифрах читайте по ссылке.

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