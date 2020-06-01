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1 июня • обновлено в 16:46
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MONATIK рассказал о выходе документального фильма “Вечно танцующий человек”. Яркое видео

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В годовщину стадионного шоу “LOVE IT ритм”, которое состоялось 1 июня 2019 года, украинский мультиартист MONATIK анонсировал выход документального фильма-биографии "Вечно танцующий человек".

В тизере документальной ленты впервые показана мама и бабушка MONATIK, которая зачитывает детские письма артиста себе взрослому (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Шоу MONATIK на НСК "Олимпийский"

Шоу MONATIK на НСК "Олимпийский"

Артист, который никогда ранее не показывал свою семью и кадры из личного архива, решился поделиться историей своего пути длиной в 10 лет, фееричной ступенью которого стало шоу на НСК "Олимпийский".

"LOVE IT ритм" на НСК "Олимпийский" (2019 год)

"LOVE IT ритм" на НСК "Олимпийский" (2019 год)

Пресс-служба MONATIK

Также, интервью для байопика дают школьные учителя MONATIK, друзья детства, команда мультиартиста, которая с ним рядом с самого начала творческого пути.

"LOVE IT ритм" на НСК "Олимпийский" (2019 год)

"LOVE IT ритм" на НСК "Олимпийский" (2019 год)

Пресс-служба MONATIK

Известно также, что съемки документального фильма проходят уже более года и работа над ним продолжается по сегодняшний день. Режиссером фильма-биографии выступает Артем Григорян, который фиксирует основные бекстейдж-истории команды артиста с 2015 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, яркое шоу MONATIK "LOVE IT ритм" на НСК "Олимпийский" в 2019 году посетило более 60 тысяч человек. Над созданием работала огромная команда людей: более 100 компаний-подрядчиков, три группы дизайнеров стиля по образам, 12 самых лучших танцоров. Было использовано более 1000 световых приборов. Сцена на шоу MONATIK была высотой с 9-этажный дом, а на 136 единиц одежды балета было использовано более полумиллиона кристаллов. Подробнее о "LOVE IT ритм" в цифрах читайте по ссылке.

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Автор
Ева Романова
Персона
MONATIK
Место
Украина
Теги
шоу-бизнес шоу
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