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22 мая • обновлено в 09:41
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Молодая жена Петросяна задела Степаненко в сети: что случилось

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31-летняя жена российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова ответила на критику в сети, задев экс-жену артиста Елену Степаненко.

Так, на личной странице Брухуновой в Instagram один из пользователей оставил резкий комментарий.

Татьяна Брухунова и Елена Степаненко

Татьяна Брухунова и Елена Степаненко

В частности, подписчица написала под одной из фотографий Татьяны, что не уважает ее из-за того, что она увела Петросяна из семьи.

"Не уважаю подобных женщин. Получается жена с ним десять лет и в горе, и в радости, и имущество все нажив... А тут жена стала стареть и вот оно счастье. Не сказала бы слово, увидев в профиле счастливые фото с мужем, всякое случается. Вам все вернется", – написала подписчица.

Брухунова не стала игнорировать комментарий и ответила:

"А как же три предыдущие жены? До той диковинной четвертой, о которой вы говорите. Там годы совместной жизни. И даже ребенок".

Молодая жена Петросяна задела Степаненко в сети: что случилось

Отметим, что Степаненко была четвертой женой Петросяна. От первого брака у юмориста есть дочь Викторина.

Елена Степаненко

Елена Степаненко

Instagram @esheneve4er

Татьяна Брухунова

Татьяна Брухунова

Instagram @bruhunova

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Елена Степаненко поделилась архивной фотографией, на которой некоторые поклонники сравнили ее с молодой женой Евгения Петросяна Татьяной Брухуновой.

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Автор
Анна Михно
Место
Россия
Тег
Новости России
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