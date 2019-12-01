Убитый в Киеве ребенок оказался крестником Билык: певица показала фото

Погибший во время покушения на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева ребенок оказался крестником артистки Ирины Билык.

Об этом она лично рассказала на своей странице в Facebook, отметив, что убили маленького мальчика Сашу.

В Киеве убит крестник Билык

"Не могу сидеть и делать вид, что ничего не произошло. Убит маленький ребеночек, чудесный малыш, крестной которого я являюсь. Зачем все в этом мире, если так просто убивают людей, деток, в центре любимого города. Мой маленький Ангел, Сашенька, прости этим взрослым нелюдям их жестокость", – написала она.

Артистка пожелала силы всей семье в этот страшный час и показала фотографию маленького мальчика, погибшего в перестрелке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

1 декабря неизвестные обстреляли автомобиль Range Rover, в результате чего погиб 3-летний сын Соболева.

Свидетельница обстрела рассказала, что у ребенка не было шансов выжить из-за жутких травм: малыш стал "жертвой взрослых игр".

Соболев несколько лет находится в жестком конфликте с судьей Высшего хозяйственного суда Артуром Емельяновым. Депутат получал угрозы, в том числе, физической расправы.

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