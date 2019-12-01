Главная Новости
2 декабря • обновлено в 00:38
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Убитый в Киеве ребенок оказался крестником Билык: певица показала фото

34.8т
Читать материал на украинском

Погибший во время покушения на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева ребенок оказался крестником артистки Ирины Билык.

Об этом она лично рассказала на своей странице в Facebook, отметив, что убили маленького мальчика Сашу.

В Киеве убит крестник Билык

В Киеве убит крестник Билык

"Не могу сидеть и делать вид, что ничего не произошло. Убит маленький ребеночек, чудесный малыш, крестной которого я являюсь. Зачем все в этом мире, если так просто убивают людей, деток, в центре любимого города. Мой маленький Ангел, Сашенька, прости этим взрослым нелюдям их жестокость", – написала она.

Новости
Покушение на депутата в Киеве: вскрылись факты о давнем конфликте

Артистка пожелала силы всей семье в этот страшный час и показала фотографию маленького мальчика, погибшего в перестрелке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 1 декабря неизвестные обстреляли автомобиль Range Rover, в результате чего погиб 3-летний сын Соболева.

  • Свидетельница обстрела рассказала, что у ребенка не было шансов выжить из-за жутких травм: малыш стал "жертвой взрослых игр".

  • Соболев несколько лет находится в жестком конфликте с судьей Высшего хозяйственного суда Артуром Емельяновым. Депутат получал угрозы, в том числе, физической расправы.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Читайте все новости по теме "Убийство в Киеве" на OBOZREVATEL.

Автор
Дмитрий Гриневич
Тема
Убийство в Киеве
Персоны
Ирина Билык Вячеслав Соболев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
67
0
Смешно
1
Интересно
110
Печально
10
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги