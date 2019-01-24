''Могут делать, что угодно'': Рыбка поделилась новыми подробностями пережитого

Модель Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) рассказала об условиях тайской тюрьмы, пожаловавшись, что там с человеком могут делать все, что угодно.

Как сообщает "Лента.ру", гражданка Беларуси пообещала больше никогда туда не ехать, отметив, что лишилась в стране много денег и личных вещей.

"Меня спрашивают: поедете еще в Таиланд? Не нужно ехать туда. Никого не хочу обижать — вот как в Москве себя чувствуют ха*и (гастарбайтеры. - Ред.), так я себя чувствовала в тайской тюрьме. Ты изгой, ты г*вно, ты не человек", – заявила она.

По словам Вашукевич, арестанты в СИЗО ведут себя, как свободные люди, которых защищает государство.

"Ты — чмо, ты не человек, с тобой могут сделать все, что угодно. Это страшно. И физически страшно, и психологически страшно. Когда нас посадили, то Маша сразу в истерику, у нее был сдвиг. А я предполагала, что так будет. У меня разные мысли есть, кто нас посадил — не думаю, что там были только американцы. Но, предположительно, да — у русских там такого влияния нет", – добавила Настя Рыбка.

Модель уточнила, что в тайской тюрьме арестанты спали на полу. Им выдали три одеяло: одно под голову, еще одно на пол, а третьим накрываться.

Настя Рыбка Іnstagram / natyarybka

"Мне жестко было очень, на костях таза первое время синяки были. Потом легче, научились ништяки вырывать, одеяло купили. Кормили так, что свиней кормят лучше. Стоит чан железный, как мусорка — это еда. Завтрак приехал. Английский я знаю свободно, немного по-тайски говорила — но настоящих разговоров не было. Я примерно понимала, что мне хотели сказать — сядь, иди", – отметила она.

Вашукевич также рассказала, что тренер Алекс Лесли находился в хороших условиях в тюрьме, которая была разделена на женскую и мужскую. Хотя оба они находились не в самом худшем месте.

Настя Рыбка Іnstagram / natyarybka

"Никогда не летайте в Таиланд — там людей садят по щелчку, и оттуда на**р нет выхода, если у тебя нет денег и человека, который за дверями тюрьмы будет за тебя что-то решать. У нас там остались телефоны, компьютеры, сп**или такую кучу денег", – сказала Настя Рыбка.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Лесли и Рыбка были арестованы в Таиланде в конце февраля 2018 года во время проведения "секс-тренинга", который стоил $27 тысяч.

15 января 2019 года они признали себя виновными в суде, за что были приговорены к условному сроку заключения.

Статья, по которой обвиняют Лесли и Рыбку – вовлечение в занятие проституцией, совершенное группой лиц.

17 января их депортировали в Россию, но в аэропорту Шереметьего после прибытия тут же повязали.

Президент Беларуси Александр Лукашенко вступился за Рыбку и потребовал ее скорейшего освобождения.

Модель отпустили. 23 января она не явилась на собственную конференцию. Однако позже объяснила, в чем дело.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram