Могилевская страстно целовалась с мужчиной в новом видео

Украинская певица Наташа Могилевская презентовала мини-фильм под названием "Любовь – это большая сила", в котором она страстно целуется с мужчиной-красавцем.

Видео было опубликовано на You Tube и почти сразу собрало немало положительных отзывов от зрителей (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы)

Режиссером нового видео Могилевской стал Герман Ненов, который решил дать новое дыхание образу певицы, чтобы доказать, что Наташа может быть разной.

"Такой Наталью вы ещё никогда не видели. Мы написали новую страницу артистки и вся наша команда с нетерпением ждет, как отреагируют зрители на Легенду украинской сцены в таком амплуа!" – прокомментировал фильм режиссер.

Наташа Могилевская пресс-служба артистки

Как оказалось, клип артистки посвященной любви на карантине.

"Это история любви взаперти, которая была создана под вдохновением карантинной ситуации. Люди оказалась на самоизоляции и лицом к лицу со своими проблемами, сложностями и с их любовью, так вот этот фильм о том, может ли любовь выжить взаперти" – говорится в описании к клипу.

Смотреть онлайн клип Натальи Могилевской "Любовь – это большая сила"

Новый мини-фильм украинской звезды успел за короткий промежуток времени порадовать многих зрителей.

"Миллион лайков", "Это мировой уровень", "Хочется продолжения", – пишут пользователи сети.

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Ранее OBOZREVATEL, что Наталья Могилевская порадовала поклонников эффектным кадром.

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