"Мне не нравится!" Известный российский пранкер высказался о болезни Заворотнюк

Известный российский пранкер Вован (Владимир Кузнецов) отказался выяснять подробности болезни актрисы Анастасии Заворотнюк, назвав хайп на этом – отвратительным.
С таким заявлением он выступил в эфире радио Sputnik, уточнив, что для него дороже репутация, чем деньги.
"Конечно, в вопросах общественной жизни публичный человек не может закрываться. Но когда мы говорим о личном пространстве, мне, например, не нравится тема любовных отношений и, конечно, болезней", – рассказал Вован.
Он отметил, что не использует нечестных приемов для того, чтобы выяснить подробности подобных сугубо личных историй людей.
Пранкер Вован не будет вмешиваться в дело Заворотнюк
"Это, возможно, принесет деньги, если продать такой материал СМИ. Но репутация для нас дороже, и признаюсь, неприятно соваться в такие отвратительные темы. Например, когда была шумиха с Жанной Фриске, мне звонила какая-то женщина и сказала: у нас есть контакты родственников Фриске, и не могли бы вы за вознаграждение позвонить им и узнать какую-либо информацию. Я сказал, что такая тема нас не интересует", – добавил он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание — опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
8 октября стало известно, что Заворотнюк выписали из больницы. Отмечается, что актриса продолжила лечение в реабилитационной клинике.
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