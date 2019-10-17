"Мне не нравится!" Известный российский пранкер высказался о болезни Заворотнюк

Известный российский пранкер Вован (Владимир Кузнецов) отказался выяснять подробности болезни актрисы Анастасии Заворотнюк, назвав хайп на этом – отвратительным.

С таким заявлением он выступил в эфире радио Sputnik, уточнив, что для него дороже репутация, чем деньги.

"Конечно, в вопросах общественной жизни публичный человек не может закрываться. Но когда мы говорим о личном пространстве, мне, например, не нравится тема любовных отношений и, конечно, болезней", – рассказал Вован.

Он отметил, что не использует нечестных приемов для того, чтобы выяснить подробности подобных сугубо личных историй людей.

Пранкер Вован не будет вмешиваться в дело Заворотнюк

"Это, возможно, принесет деньги, если продать такой материал СМИ. Но репутация для нас дороже, и признаюсь, неприятно соваться в такие отвратительные темы. Например, когда была шумиха с Жанной Фриске, мне звонила какая-то женщина и сказала: у нас есть контакты родственников Фриске, и не могли бы вы за вознаграждение позвонить им и узнать какую-либо информацию. Я сказал, что такая тема нас не интересует", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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