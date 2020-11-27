Мишина познакомила участников шоу "Холостячка" с сыном: после свидания один из мужчин покинул проект

В шестом выпуске реалити-шоу "Холостячка" главная героиня Ксения Мишина познакомила участников со своим сыном Платоном. Мужчины отправились с актрисой на общее свидание, после которого один из них покинул проект, а именно – Игорь Бабко.

Так, шестая неделя началась с турнира по высадке деревьев. Во время него участники старались проявить себя, как в общении с сыном Ксении, так и с самой героиней. Однако Игорь не воспользовался моментом и активно выполнял задание – сажал деревья (все фото смотрите ниже).

После турнира Ксения пригласила на разговор Бабко. Мужчина долгое время не проявлял себя в полной мере. Как признался сам участник, ему было тяжело действовать в условиях такой конкуренции.

"Мне кажется, что Игорь видит проект очень поверхностно. Ему дали задание, он думает, что обязан его выполнить. Ему 23 года, может, у него действительно не было отношений, где нужно бороться за женщину?" – отметила Холостячка.

По итогу разговора Мишина пришла к выводу, что Игорю нужно покинуть проект.

"Я снова повторил те же ошибки, что и на прошлой неделе. Видимо, для Ксюши это было последней каплей", – с пониманием отметил Игорь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятом выпуске реалити "Холостячка" между главной героиней Ксенией Мишиной и одним из участников Александром Эллертом состоялся долгожданный первый поцелуй. Это произошло на свидании пары в пустыне.