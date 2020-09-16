16 сентября голливудский актер Микки Рурк отмечает свой день рождения – ему исполнилось 68 лет.

Артист, который ранее считался одним из главных секс-символов Голливуда, изменился до неузнаваемости. Не желая стареть, Рурк обратился за помощью к пластическим хирургам. В 2019 году Рурк шокировал поклонников очередными переменами во внешности. OBOZREVATEL предлагает посмотреть, как сейчас выглядит Микки Рурк и каким он был в молодости.

Актер и сценарист Микки Рурк был горячей звездой Голливуда в конце 80-х и начале 90-х годов. Он сыграл главные роли в таких культовых фильмах, как "Забегаловка", "Девять с половиной недель" и "Пьянь". Однако после фильма "Харли Дэвидсон и Ковбой Мальборо" Рурк бросил карьеру в кино, чтобы стать боксером.

Профессиональная карьера Микки Рурка в боксе началась в 1991 году. В июне 1994 года Рурк появился на обложке журнала World Boxing. Он соревновался с чемпионами мира Джеймсом Тони, Джоном Джексоном и Томми Моррисоном. Рурк хотел провести 16 профессиональных боев, а затем бороться за титул чемпиона мира. Тем не менее, он ушел в отставку в 1994 году после восьми поединков. Его боксерская карьера привела к серьезным травмам лица, которые потребовали ряда операций.

"Мне пришлось взять хрящ из уха, чтобы восстановить нос, и провести пару операций, чтобы очистить хрящ, потому что рубцовая ткань не заживала должным образом", – говорил актер.

Безусловно, не все пластические операции Микки Рурка осуществлялись из-за устранения последствий травм. С возрастом актер увлекся пластической хирургией и уколами красоты с целью омоложения. Результат одной из последних операций Рурка вызвал шквал критики в адрес актера.

Какие операции делал Микки Рурк в конце 90-х

1. Ринопластика. Мощные удары не раз травмировали нос актера. Еще будучи боксером, он перенес 5 операций по восстановлению носа.

"Бокс круто повлиял на мою внешность. Когда необходимо было латать мой нос, хирургам пришлось вырезать хрящик из моего уха, потому что в носу у меня уже просто ничего не осталось", – рассказывал Рурк.

2. Пластика скул. В одном из боксерских поединков актеру раздробили скулу. Врачи по крупицам собирали его лицо. Позже Микки Рурк признавался, что большинство операций он перенес, исправляя предыдущие ошибки некомпетентных врачей. В 2015 году актер накачал скулы силиконом.

3. Пластика век. Микки Рурк до пластики отличался томным взглядом с поволокой. Актер решил изменить форму век, подтянув кожу вокруг глаз. Все операции в Соединенных Штатах Америки не делятся на мужские и женские. Поэтому, по мнению многих фанатов, Микки Рурк после пластики стал походить на “женщину преклонного возраста”.

4. Круговая подтяжка лица. После операции в 2008 году внешний вид Микки Рурка ужаснул всех пользователей сети – из-за подтяжки кожи лица его внешность заметно изменилась, а черты стали ассиметричными.

5. Пластика губ. В окружении актера рассказывали, что до 2015 года актер активно вкалывал силикон в губы. После того, как их форма изменилась до неестественного состояния, он решил избавиться от последствий. В 2016 году нижняя губа у артиста заметно уменьшилась из-за косметического подрезания.

В начале сентября 2019 года Микки Рурк вновь попал на первые полосы таблоидов из-за своего внешнего вида после пластических операций. Он появился на шоу "Good Morning Britain", выйдя на связь со студией через видеочат. Его внешность настолько изменилась, что даже ведущий передачи с большим трудом смог скрыть свое удивление (смотрите видео ниже).

Как сообщал OBOZREVATEL, Микки Рурк завещал, чтобы после смерти его похоронили в Украине в селе Загорцы Хмельницкой области. Звезда фильма "Девять с половиной недель" планирует приехать в Украину в 2021 году, чтобы осмотреть место на кладбище.

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