Меладзе вызвали в суд из-за плагиата хита Цоя "Кукушка": в деле фигурирует Гагарина

Украинский продюсер и композитор грузинского происхождения Константин Меладзе предстанет в России перед судом из-за плагиата знаменитого хита Виктора Цоя "Кукушка".

Так, причиной судебного иска стало исполнение "Кукушки" певицей Полиной Гагариной, в частности в фильме "Битва за Севастополь". Меладзе указали автором обновленной версии песни. В свою очередь, звезда 90-х Ольга Кормухина заявила, что права на оригинальную переработку хита принадлежат ей, а Гагарина и Меладзе использовали ее незаконно, пишет "СтарХит".

Кормухина отметила, что работала над аранжировкой совместно с лидером группы "Парк Горького" Алексеем Беловым. Версию якобы одобрил сын солиста группы "Кино" еще в 2010 году. Представитель певицы Валерия Рытвина отметила, что никто кроме Кормухиной не может предоставить документов, подтверждающих права на переработку песни. При этом в фильме, где использовалась современная версия "Кукушки" автором музыки указан именно Константин Меладзе.

Ольга Кормухина заявила в суд из-за плагиата оригинальной обработки песни "Кукушка" . Журнал "Прямая речь"

В Тверском суде, куда подали иск представители Кормухиной, приняли решение допросить Меладзе. Их с Гагариной могут привлечь к ответственности.

"Ни ответчик – Гагарина, ни наследники Цоя не могут предоставить никаких документов об истории переработки версии Меладзе. Во время выхода фильма их права оформлялись на основании недействительных договоров. Следовательно, необходимо заслушать ответ Константина и посмотреть его документы", – отметила Валерия Рытвина.

Отметим, правами на "Кукушку" с 1993 года обладают не наследники Цоя, а управляющая компания. Поэтому артисты, желающие исполнять ту или иную композицию, подписывают договоры именно с ней. Однако бумаги, согласно которым у Меладзе и Гагариной возникло право на переработку песни, признаны судом недействительными. У Кормухиной все в рамках закона – документы никто не оспаривал. Заседание по делу назначено на 25 сентября.

Как Полина Гагарина исполняла песню Цоя "Кукушка:

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно суд приговорил российского актера Михаила Ефремова к 8 годам заключения в колонии общего режима из-за ДТП, в результате которого умер человек. Ефремов на момент аварии находился за рулем в нетрезвом состоянии.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!