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Маслякова-младшего заподозрили в крупных махинациях с КВН: скрытое видео

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Известного российского телеведущего, сына основателя КВН в России Александра Маслякова, Александра Маслякова-младшего заподозрили в крупных денежных махинациях, связанных с популярной телеигрой.

Так, в сети обнародовали скандальное видео, на котором Масляков-младший складывает в свою сумку огромные пачки денег. Ролик был снят скрытыми камерами в кабинете Александра, пишет Telegram-канал "Компромат Групп" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Сын Маслякова является генеральным директором телекомпании АМИК и ведущим Премьер-лиги КВН. По информации канала, ролик был снят в разгар отборочного этапа престижного конкурса "Голосящего Кивина-2019", что свидетельствует о махинациях и коррупции. Якобы "клан Масляковых" требует от игроков в КВН внушительные суммы за место в турнире.

Александр Масляков и его сын

Александр Масляков и его сын

Аnews

"Бюджеты на участие команд в КВН оплачиваются щедрой рукой спонсоров из региональных бюджетов. Клан Масляковых передает "по наследству" не только КВНовское движение, но и склонность к незаконным схемам ведения дел", – сообщили инсайдеры.

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Масляков-младший заподозрен в махинациях

Масляков-младший заподозрен в махинациях

Telegram-канал "Компромат Групп" (скриншот видео)

Также в СМИ "определили" примерную сумму взятки, которую Масляков-младший и прятал в свой дипломат. Они указали, что на столе находилось 10 пачек денег, в каждой из которых примерно по 500 тысяч рублей. Следовательно, общая сумма может составлять около 5 млн рублей.

На видео показано, что параллельно ведущий КВН с кем-то ведет беседу, но лица собеседника не видно. Скрытая камера снимала только Маслякова.

Масляков-младший заподозрен в махинациях

Масляков-младший заподозрен в махинациях

Telegram-канал "Компромат Групп" (скриншот видео)

Отметим, в среднем за год чистая прибыль от КВН у семьи Масляковых составляет примерно около 2 млрд рублей

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно о крупных денежных махинациях Маслякова-старшего с КВН.

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Персона
Александр Масляков
Теги
Новости Россиишоу-бизнес
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