Маслякова-младшего заподозрили в крупных махинациях с КВН: скрытое видео

Известного российского телеведущего, сына основателя КВН в России Александра Маслякова, Александра Маслякова-младшего заподозрили в крупных денежных махинациях, связанных с популярной телеигрой.
Так, в сети обнародовали скандальное видео, на котором Масляков-младший складывает в свою сумку огромные пачки денег. Ролик был снят скрытыми камерами в кабинете Александра, пишет Telegram-канал "Компромат Групп" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
Сын Маслякова является генеральным директором телекомпании АМИК и ведущим Премьер-лиги КВН. По информации канала, ролик был снят в разгар отборочного этапа престижного конкурса "Голосящего Кивина-2019", что свидетельствует о махинациях и коррупции. Якобы "клан Масляковых" требует от игроков в КВН внушительные суммы за место в турнире.
Александр Масляков и его сын
Аnews
"Бюджеты на участие команд в КВН оплачиваются щедрой рукой спонсоров из региональных бюджетов. Клан Масляковых передает "по наследству" не только КВНовское движение, но и склонность к незаконным схемам ведения дел", – сообщили инсайдеры.
Масляков-младший заподозрен в махинациях
Telegram-канал "Компромат Групп" (скриншот видео)
Также в СМИ "определили" примерную сумму взятки, которую Масляков-младший и прятал в свой дипломат. Они указали, что на столе находилось 10 пачек денег, в каждой из которых примерно по 500 тысяч рублей. Следовательно, общая сумма может составлять около 5 млн рублей.
На видео показано, что параллельно ведущий КВН с кем-то ведет беседу, но лица собеседника не видно. Скрытая камера снимала только Маслякова.
Масляков-младший заподозрен в махинациях
Telegram-канал "Компромат Групп" (скриншот видео)
Отметим, в среднем за год чистая прибыль от КВН у семьи Масляковых составляет примерно около 2 млрд рублей
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно о крупных денежных махинациях Маслякова-старшего с КВН.
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