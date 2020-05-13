Маше Распутиной – 56 лет: как певица выглядела до пластики

13 мая российская певица Маша Распутина (настоящее имя Алла Агеева) отмечает свой день рождения. В этом году артистке исполняется 56 лет.

В последнее время знаменитость редко появляется на светских мероприятиях. Впрочем, зачастую Распутина оказывается в центре обсуждения из-за перемен во внешнем виде. OBOZREVATEL предлагает читателям посмотреть, как изменилась певица и как выглядела до пластики.

Маша Распутина clutch.ua

Маша Распутина родилась 13 мая 1964 года в поселке Инской в Кемеровской области. После школы будущая певица поступила на дирижерско-хоровое отделение училища Твери и окончила его в 1988 году.

Маша Распутина в молодости 300experts.ru

Затем девушка переехала в Москву, где записала свою первую песню "Играй, музыкант", которая стала настоящим хитом.

Маша Распутина в молодости 300experts.ru

Маша Распутина в молодости 300experts.ru

Тогда же артистка приняла решение взять псевдоним "Маша Распутина". Песня прославила певицу на всю страну, она начинает выступать на концертах и снимать клипы.

Маша Распутина в молодости 300experts.ru

Маша Распутина в молодости 300experts.ru

В 1999 году Распутина вышла замуж за успешного продюсера Виктора Захарова. В 2000 году у пары родилась вторая дочь. После родов Маша исчезла из поля зрения.

Маша Распутина и Виктор Захаров 300experts.ru

Впрочем, надолго прощаться со сценой Распутина не стала. Уже спустя три года она вернулась в шоу-бизнес с песней "Роза чайная", которую спела вместе с Филиппом Киркоровым. Песня вызвала восторг у поклонников, чего не скажешь о внешности певицы.

Маша Распутина и Филипп Киркоров кадр из видео

Как писали росСМИ, в клипе Распутина появилась после нескольких пластик, которые изменили внешность звезды.

Маша Распутина 300experts.ru

С тех пор в СМИ регулярно ведутся споры и обсуждения по поводу перемен во внешнем виде певицы. Артистку неоднократно обвиняли в злоупотреблении ботоксом и филлерами.

Маша Распутина Instagram @masharasputina_official

Маша Распутина Instagram @masharasputina_official

Специалисты считают, что Распутина сделала увеличение и коррекцию формы губ, маммопластику, ринопластику, блефаропластику и подтяжку лица.

Маша Распутина Instagram @masharasputina_official

Маша Распутина Instagram @masharasputina_official

Маша Распутина Instagram @masharasputina_official

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Любовь Успенская опубликовала новое фото и нарвалась на критику в сети из-за неудачной пластики.

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