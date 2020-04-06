Маркл запретили видеться с мамой: в чем причина

Меган Маркл не может увидеться со своей мамой Дорией в связи с карантином из-за коронавируса.

Об этом пишет издание Daily Mail.

Меган Маркл Getty

Так, как сообщается, недавно Меган и Гарри со своим сыном Арчи переехали из Канады в США. Там они снимают дом в Лос-Анджелеса – город является родным для Маркл. Поэтому, переехав туда, Меган надеялась, что будет часто видеться со своей мамой.

Однако из-за пандемии коронавируса это сейчас невозможно, что, по словам инсайдера, очень огорчает Маркл.

"Меган абсолютно раздавлена. В конце концов, одной из основных причин переезда стало ее желание жить рядом с мамой", – пишет издание.

Меган Маркл Getty

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Меган Маркл и принц Гарри сообщили о своем решении сложить королевские полномочия;

такое решение герцогов Сассекских вызвало волну разговоров в прессе и, по данным СМИ, спровоцировало раскол в Виндзорской династии;

из-за своего решения отказаться от королевских полномочий Гарри и Меган лишатся финансирования из госбюджета. Стало известно, сколько денег они потеряют.

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