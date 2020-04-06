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6 апреля • обновлено в 11:30
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Маркл запретили видеться с мамой: в чем причина

1.9т
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Меган Маркл не может увидеться со своей мамой Дорией в связи с карантином из-за коронавируса.

Об этом пишет издание Daily Mail.

Меган Маркл

Меган Маркл

Getty

Так, как сообщается, недавно Меган и Гарри со своим сыном Арчи переехали из Канады в США. Там они снимают дом в Лос-Анджелеса – город является родным для Маркл. Поэтому, переехав туда, Меган надеялась, что будет часто видеться со своей мамой.

Однако из-за пандемии коронавируса это сейчас невозможно, что, по словам инсайдера, очень огорчает Маркл.

"Меган абсолютно раздавлена. В конце концов, одной из основных причин переезда стало ее желание жить рядом с мамой", – пишет издание.

Меган Маркл

Меган Маркл

Getty

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Автор
Анна Михно
Персона
Меган Маркл
Место
США
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