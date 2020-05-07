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7 мая • обновлено в 08:40
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Маркл показала подросшего сына в честь дня рождения: сеть в восторге

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6 мая сын Меган Маркл и принца Гарри отмечал день рождения: в этом году Арчи исполнился один год. В честь этого герцогиня опубликовала новое видео с сыном.

Соответствующий ролик был опубликован в аккаунте некоммерческой организации Save The Children UK в Instagram.

Принц Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл

hellomagazine.com

В кадре Арчи сидит на руках у счастливой Меган, которая пытается почитать ему сказку.

"Арчи отмечает сегодня свой первый день рождения, и Гарри снял восхитительное видео, в котором Меган читает малышу рассказ "Утка, кролик", говорится в подписи к видео.

Поклонники, которым не часто удается увидеть Арчи, пришли в восторг от трогательного ролика.

Маркл показала подросшего сына в честь дня рождения: сеть в восторге
Маркл показала подросшего сына в честь дня рождения: сеть в восторге
Маркл показала подросшего сына в честь дня рождения: сеть в восторге
Маркл показала подросшего сына в честь дня рождения: сеть в восторге
Маркл показала подросшего сына в честь дня рождения: сеть в восторге

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как изменился сын Меган Маркл и принца Гарри Арчи за первый год жизни.

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Автор
Анна Михно
Персона
Меган Маркл
Место
США
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