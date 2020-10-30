Марченко о Хэллоуине: праздник язычников и сатанистов, вы уже являетесь зомби

Украинская телеведущая Оксана Марченко раскритиковала популярный праздник Хэллоуин, назвав его "бесовским карнавалом", а также смесью языческих ритуалов с культом смерти сатанистов.

При этом она отметила, что те, кто празднуют Хэллоуин в Украине, не должны надевать на себя костюмы зомби и монстров – они уже ими являются. Об этом она написала на личной странице в Instagram.

"Милый, атмосферный такой праздничек с "душком"... А когда он стал вашим? Когда стал милым? А вы вообще знаете, о чем "праздничек"? Откуда он? А я расскажу вам. Это гремучая смесь языческих ритуалов кельтов с культом смерти, проповедуемым сатанистами..." – высказалась Марченко.

Артистка добавила, что Хэллоуин буквально "превращает людей в зомби", которыми потом легко управлять. Ведущая подчеркнула, что Хэллоуин является "бесовским карнавалом".

"Навязывание этих ритуалов тихонечко так, легонечко – типичный прием для снятия напряженности в обществе, вызванной социальными проблемами. Такими людьми легче управлять, они живут одним днем и не терзают себя сомнениями по поводу будущей жизни, для них не существует моральных ограничений, рамки приличия стираются – и вуаля: вам уже не нужна маска зомби, вы уже им и есть... Веселый бесовский карнавал уже похож на бал тонущего "Титаника", с той лишь разницей, что это не кино... Уже завтра зло распорядится обесцененной вами жизнью", – указала она.

Также Марченко посоветовала тем, кто все же будет отмечать праздник, не жаловаться потом, что в их жизни из-за этого пришли беды и несчастья.

"Решать, конечно вам, но вы должны знать, что духи злобы существуют и они вам совсем не друзья. Поэтому не робщите, если у вас завтра начнутся проблемы, неудачи и потери – раз сегодня вы готовы украсить свою голову рожками. И знайте: те, кто "приучили" вас к этому "праздничку", уже полностью вас контролируют..." – подытожила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Оксана Марченко призналась, что сама была инициатором того, чтобы их с Медведчуком кумом стал именно президент России Владимир Путин. Она отметила, что разделяет личные отношения с людьми и политику и добавила, что, если бы у нее был еще один ребенок, то она "снова попросила бы стать крестным" именно Путина.