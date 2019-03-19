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/Люди

"Мама, где я?" Макаревича шокировал процветающий в России маразм

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Легендарный российский музыкант, лидер "Машины времени" Андрей Макаревич раскритиковал российские СМИ, которые тиражируют сомнительный контент.

"Я совершенно точно отстал от жизни. В Москве не включал телевизор года полтора-два. А на гастролях — ты с ним в комнате один на один. Ну и нажмешь на кнопочку — может хоть кино какое. Попадаю на канал то ли РЕН, то ли 4й (это не одно и то же?) Влетел прямо на половине фразы: "...И когда инопланетяне в третий раз посещали нашу планету..." Ух ты, думаю кто этот кладезь знаний? А там подписано! Такой-то такой-то, философ, исследователь. Мама, где я?" — написал в Facebook Макаревич.

Новости
"Считаете себя россиянином?" Макаревич вызвал спор в сети постом про Россию

В сети пост артиста вызвал бурю обсуждений: россияне поддержали Макаревича, рассказав о своем опыте просмотра телепередач.

"А я однажды застрял в зале вылета аэропорта, где с 10 экранов со всех сторон — один Андрей Малахов! Вот это был настоящий садизм", "35 лет живу без ТВ — и когда вижу где-то в гостях , что -там делается - не верю своим глазам и ушам. "Пугаюсь с непривычки", В начале нового средневекового мракобесия", "Не ходите, дети, в зомбо-ящ гулять", пишут в комментаторы в сети.

"Мама, где я?" Макаревича шокировал процветающий в России маразм
"Мама, где я?" Макаревича шокировал процветающий в России маразм

Зомбирование в России

Зомбирование в России

Парламентская газета

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Макаревич назвал вторжение России в Украину большой ошибкой.

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Персона
Андрей Макаревич
Место
Россия
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