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29 ноября • обновлено в 12:25
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Малыш Дадли вырос: звезда "Гарри Поттера" изменился до неузнаваемости

12.6т
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Британский актер Гарри Меллинг, звезда фильмов о Гарри Поттере, изменился до неузнаваемости.

Меллинг играл двоюродного брата Гарри Поттера, Дадли Дурсля и впервые появился на экране, когда ему было 11 лет.

Малыш Дадли вырос: звезда "Гарри Поттера" изменился до неузнаваемости
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Отметим, что изменения во внешности актера произошли еще во время съемок "Гарри Поттера". В седьмом фильме о волшебниках ему пришлось сниматься в специальном костюме, который прибавлял ему "лишний" вес.

Малыш Дадли вырос: звезда "Гарри Поттера" изменился до неузнаваемости

Кадр из фильма

Малыш Дадли вырос: звезда "Гарри Поттера" изменился до неузнаваемости

Кадр из фильма

Малыш Дадли вырос: звезда "Гарри Поттера" изменился до неузнаваемости

Кадр из фильма

Недавно телеканал BBC1 показал новые эпизоды сериалов "Темные начала" и "Война миров", в которых можно заметить сильные изменения во внешности актера.

Малыш Дадли вырос: звезда "Гарри Поттера" изменился до неузнаваемости
Малыш Дадли вырос: звезда "Гарри Поттера" изменился до неузнаваемости

Как ранее писал OBOZREVATEL, известный голливудский актер и боксер Микки Рурк изменился до неузнаваемости, что обеспокоило поклонников.

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Автор
Мария Дидык
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