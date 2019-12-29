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30 декабря • обновлено в 00:07
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Мачеха Ани Лорак назвала Зеленского паршивым

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Жена отца певицы Ани Лорак Мирослава Куека поэтесса Сильвия Заяц называла Владимира Зеленского паршивым.

Об этом Заяц писала на своей странице в Фейсбук.

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"Оказывается, что этот кот еще и паршивый. Ведь, желанный многими поколениями и священный для нас Томос о каноничности и независимости Украинской Православной Церкви, он унизительно называет "термосом". Отвоеванный на кровавом Майдане путь в Евросоюз, в НАТО, в европейские цивилизованные ценности повернуть обратно в Россию. Он публично унижает наше государство, смеется над украинским языком и, наконец, как будто шутя, падает на колени и хрипит: "Прости нас, Владимир Владимирович!" Это за что? За оккупированные Россией наши территории? За тысячи смертей наших граждан и многих честных людей с разных концов света, которые пришли нам на помощь и полегли здесь от московских пуль? За подлую информационную войну против каждого из нас и лживую антиукраинскую пропаганду, которой поддакивает этот паршивый кот?" - написала поэтесса.

Ранее она прокляла Москву в стихах.

Как сообщал OBOZREVATEL, Янина Соколова впечатлила отца Ани Лорак.

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Персона
Ани Лорак
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