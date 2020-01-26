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26 января • обновлено в 16:21
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Любовница Максима Виторгана сделала ужасную вещь: тот с возгласом показал видео

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Любовница Максима Виторгана Нино Нинидзе проглотила нечто жуткое, чем вызвала бурную реакцию возлюбленного.

В Сторис Виторгана соответствующее видео появилось 25 января.

Нино Нинидзе накалывает на вилку странный продолговатый продукт, похожий на тонкое щупальце членистоногого.

Нино Нинидзе

Нино Нинидзе

Потом под возглас Виторгана "Ужасно!" глотает его.

Нино Нинидзе

Нино Нинидзе

Ранее OBOZREVATEL писал, как Виторган слил в сеть неприличное сообщение от няни их сына с Собчак.

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