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20 октября • обновлено в 01:43
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"Перекачала себя, звуки не выговаривает!" Лорак вызвала ажиотаж новыми фото

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Украинская певица Ани Лорак, которая переехала и работает в России, поделилась с поклонниками новыми фото.

Снимки появились на странице звезды в Instagram. Девушка показала две фотографии, на которых позирует в разных образах с восточными мотивами.

Ани Лорак

Ани Лорак

instagram/anilorak

Для первой она выбрала необычный лук – многослойный наряд с открытыми плечами и блестящую повязку на голову.

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На втором фото Каролина позирует в полный рост в коротком черном кожаном платье и серебристых сапогах. Образ девушка дополнила головным убором.

Фанаты артистки традиционно засыпали ее комплиментами. Впрочем, не все пользователи сети остались в восторге.

"Перекачала себя, звуки не выговаривает!" Лорак вызвала ажиотаж новыми фото

instagram.com/anilorak

"Перекачала себя, звуки не выговаривает!" Лорак вызвала ажиотаж новыми фото

instagram.com/anilorak

"Вы только молодеете", "Красавица", "Как девочка выглядишь, такая милая!" "С увеличением губ неминуемо меняются пропорции лица", "И в гарем", "Она так перекачала себя, что половину букв не выговаривает", – пишут в комментариях.

"Перекачала себя, звуки не выговаривает!" Лорак вызвала ажиотаж новыми фото

Скриншот

"Перекачала себя, звуки не выговаривает!" Лорак вызвала ажиотаж новыми фото

Скриншот

"Перекачала себя, звуки не выговаривает!" Лорак вызвала ажиотаж новыми фото

Скриншот

"Перекачала себя, звуки не выговаривает!" Лорак вызвала ажиотаж новыми фото

Скриншот

"Перекачала себя, звуки не выговаривает!" Лорак вызвала ажиотаж новыми фото

Скриншот

"Перекачала себя, звуки не выговаривает!" Лорак вызвала ажиотаж новыми фото

Скриншот

"Перекачала себя, звуки не выговаривает!" Лорак вызвала ажиотаж новыми фото

Скриншот

"Перекачала себя, звуки не выговаривает!" Лорак вызвала ажиотаж новыми фото

Скриншот

"Перекачала себя, звуки не выговаривает!" Лорак вызвала ажиотаж новыми фото

Скриншот

"Перекачала себя, звуки не выговаривает!" Лорак вызвала ажиотаж новыми фото

Скриншот

"Перекачала себя, звуки не выговаривает!" Лорак вызвала ажиотаж новыми фото

Скриншот

"Перекачала себя, звуки не выговаривает!" Лорак вызвала ажиотаж новыми фото

Скриншот

"Перекачала себя, звуки не выговаривает!" Лорак вызвала ажиотаж новыми фото

Скриншот

"Перекачала себя, звуки не выговаривает!" Лорак вызвала ажиотаж новыми фото

Скриншот

"Перекачала себя, звуки не выговаривает!" Лорак вызвала ажиотаж новыми фото

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.

Персона
Ани Лорак
Теги
шоу-бизнес Красота Instagram фотографии
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