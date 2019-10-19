"Перекачала себя, звуки не выговаривает!" Лорак вызвала ажиотаж новыми фото

Украинская певица Ани Лорак, которая переехала и работает в России, поделилась с поклонниками новыми фото.

Снимки появились на странице звезды в Instagram. Девушка показала две фотографии, на которых позирует в разных образах с восточными мотивами.

Ани Лорак instagram/anilorak

Для первой она выбрала необычный лук – многослойный наряд с открытыми плечами и блестящую повязку на голову.

На втором фото Каролина позирует в полный рост в коротком черном кожаном платье и серебристых сапогах. Образ девушка дополнила головным убором.

Фанаты артистки традиционно засыпали ее комплиментами. Впрочем, не все пользователи сети остались в восторге.

instagram.com/anilorak

instagram.com/anilorak

"Вы только молодеете", "Красавица", "Как девочка выглядишь, такая милая!" "С увеличением губ неминуемо меняются пропорции лица", "И в гарем", "Она так перекачала себя, что половину букв не выговаривает", – пишут в комментариях.

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