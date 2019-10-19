"Перекачала себя, звуки не выговаривает!" Лорак вызвала ажиотаж новыми фото

Украинская певица Ани Лорак, которая переехала и работает в России, поделилась с поклонниками новыми фото.
Снимки появились на странице звезды в Instagram. Девушка показала две фотографии, на которых позирует в разных образах с восточными мотивами.
Ани Лорак
instagram/anilorak
Для первой она выбрала необычный лук – многослойный наряд с открытыми плечами и блестящую повязку на голову.
На втором фото Каролина позирует в полный рост в коротком черном кожаном платье и серебристых сапогах. Образ девушка дополнила головным убором.
Фанаты артистки традиционно засыпали ее комплиментами. Впрочем, не все пользователи сети остались в восторге.
instagram.com/anilorak
instagram.com/anilorak
"Вы только молодеете", "Красавица", "Как девочка выглядишь, такая милая!" "С увеличением губ неминуемо меняются пропорции лица", "И в гарем", "Она так перекачала себя, что половину букв не выговаривает", – пишут в комментариях.
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Как сообщал OBOZREVATEL:
31 января Ани Лорак официально развелась с мужем Муратом Налчаджиоглу, с которым прожила в браке почти 10 лет.
Причиной разрыва отношений стала измена Мурата, которая попала на видео с молодой моделью Яной Беляевой.
Информация о том, что певица решила развестись, появилась в октябре 2018 года.
Иск в суд был подан 4 декабря 2018 года, а первое заседание состоялось 24 декабря.
Брат певицы рассказал подробности, уточнив, что дочь София после развода должна остаться с матерью.
1 февраля Лорак впервые появилась на публике после официального разрыва, показав счастливое фото.
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