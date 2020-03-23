Лорак в крохотном топе впечатлила своей растяжкой. Фото

Украинская певица Ани Лорак, которая сейчас живет и работает в Москве, восхитила сеть идеальной растяжкой.

Так, снимком знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.

Ани Лорак Instagram @anilorak

На фото Лорак позирует в коротком спортивном топе и леггинсах. Такой наряд выгодно подчеркнул стройную фигуру 41-летней артистки.

Кроме того, помимо шикарных форм, певица продемонстрировала и свою растяжку в вертикальном шпагате.

"Всегда можно улучшать себя!", – подписала фото Лорак.

Ани Лорак Instagram @anilorak

Ани Лорак Instagram @anilorak

Поклонники пришли в восторг от снимков знаменитости и засыпали ее восторженными комментариями.

"Каролина, вам есть 18?", "Шикарная фигура. Идеал женской красоты", "Какая у вас идеальная фигура!", "В отличной форме", – писали пользователи.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Ани Лорак поделилась фотографией с певцом Уку Сувисте, который будет представлять Эстонию на Евровидении-2020.

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