Лорак в крохотном топе впечатлила своей растяжкой. Фото

Украинская певица Ани Лорак, которая сейчас живет и работает в Москве, восхитила сеть идеальной растяжкой.
Так, снимком знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.
Ани Лорак
Instagram @anilorak
На фото Лорак позирует в коротком спортивном топе и леггинсах. Такой наряд выгодно подчеркнул стройную фигуру 41-летней артистки.
Кроме того, помимо шикарных форм, певица продемонстрировала и свою растяжку в вертикальном шпагате.
"Всегда можно улучшать себя!", – подписала фото Лорак.
Ани Лорак
Instagram @anilorak
Ани Лорак
Instagram @anilorak
Поклонники пришли в восторг от снимков знаменитости и засыпали ее восторженными комментариями.
"Каролина, вам есть 18?", "Шикарная фигура. Идеал женской красоты", "Какая у вас идеальная фигура!", "В отличной форме", – писали пользователи.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Ани Лорак поделилась фотографией с певцом Уку Сувисте, который будет представлять Эстонию на Евровидении-2020.
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