Главная Новости
23 марта • обновлено в 09:11
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Лорак в крохотном топе впечатлила своей растяжкой. Фото

1.2т
Читать материал на украинском

Украинская певица Ани Лорак, которая сейчас живет и работает в Москве, восхитила сеть идеальной растяжкой.

Так, снимком знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.

Ани Лорак

Ани Лорак

Instagram @anilorak

На фото Лорак позирует в коротком спортивном топе и леггинсах. Такой наряд выгодно подчеркнул стройную фигуру 41-летней артистки.

Кроме того, помимо шикарных форм, певица продемонстрировала и свою растяжку в вертикальном шпагате.

"Всегда можно улучшать себя!", – подписала фото Лорак.

Ани Лорак

Ани Лорак

Instagram @anilorak

Ани Лорак

Ани Лорак

Instagram @anilorak

Поклонники пришли в восторг от снимков знаменитости и засыпали ее восторженными комментариями.

"Каролина, вам есть 18?", "Шикарная фигура. Идеал женской красоты", "Какая у вас идеальная фигура!", "В отличной форме", – писали пользователи.

Лорак в крохотном топе впечатлила своей растяжкой. Фото
Лорак в крохотном топе впечатлила своей растяжкой. Фото
Лорак в крохотном топе впечатлила своей растяжкой. Фото
Лорак в крохотном топе впечатлила своей растяжкой. Фото
Лорак в крохотном топе впечатлила своей растяжкой. Фото
Лорак в крохотном топе впечатлила своей растяжкой. Фото

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Ани Лорак поделилась фотографией с певцом Уку Сувисте, который будет представлять Эстонию на Евровидении-2020.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Автор
Анна Михно
Персона
Ани Лорак
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шоу Люди

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги