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20 ноября • обновлено в 10:16
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Лолита рассказала, сколько зарабатывает в России

1.3т
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Российская певица Лолита Милявская назвала минимальную сумму своего гонорара за каждое появление на сцене.

Так, в эфире программы "Секрет на миллион" артистка призналась, что ей надо не так уж и много.

Лолита

Лолита

кадр из видео

Новости
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По словам Лолиты, за свое выступление она получает не менее 40 тысяч евро.

"И дальше в зависимости от нагрузки, перелета. Я человек, которому не так много надо, хотя много имеет. Наверное, я поэтому много имею", - говорит певица.

Также звезда добавила, что на развитие своего творчества за последний месяц она потратила около 100 тысяч евро.

Лолита

Лолита

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что росСМИ узнали сумму гонорара, которую российская певица Алла Пугачева заработала за свой последний концерт в Беларуси.

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Автор
Анна Михно Анна Михно
Персона
Лолита Милявская
Место
Россия
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