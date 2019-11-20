Лолита рассказала, сколько зарабатывает в России

Российская певица Лолита Милявская назвала минимальную сумму своего гонорара за каждое появление на сцене.

Так, в эфире программы "Секрет на миллион" артистка призналась, что ей надо не так уж и много.

Лолита кадр из видео

По словам Лолиты, за свое выступление она получает не менее 40 тысяч евро.

"И дальше в зависимости от нагрузки, перелета. Я человек, которому не так много надо, хотя много имеет. Наверное, я поэтому много имею", - говорит певица.

Также звезда добавила, что на развитие своего творчества за последний месяц она потратила около 100 тысяч евро.

Лолита Известия

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что росСМИ узнали сумму гонорара, которую российская певица Алла Пугачева заработала за свой последний концерт в Беларуси.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!