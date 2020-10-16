Лобода вернулась в Украину перед днем рождения и сделала признание

Украинская певица Светлана Лобода, проживающая и выступающая в России, накануне своего 38-летия (18 октября, – Ред.) неожиданно прилетела в Киев.

Артистка призналась подписчикам в Instagram, что вернулась в Украину, потому что ей захотелось подышать "родным воздухом".

"За 3 дня до дня рождения захотелось подышать родным киевским воздухом, побродить по улочкам, подвести итоги и подготовиться к новому прыжку", – написала Лобода.

В комментариях фанаты предложили ей больше не уезжать и остаться в Украине: "И дышите киевским воздухом, зачем вам московский", "Пусть все получится, киевляночка".

Другие же обратили внимание на внешний вид Лободы, в частности на ее худобу и вес.

"Какая же худая просто жесть", "Совсем не едите!", "Сильно похудела, даже чрезмерно сильно, ноги потолще должны быть", – прокомментировали другие.

Отметим, 37-летняя Светлана Лобода имеет двух дочерей – 9-летнюю Евангелину, которая родилась от хореографа Андрея Царя, и 2-летнюю Тильду. Поклонники творчества певицы уверенны, что отцом второго ребенка является солист немецкой группы "Rammstein" Тилль Линдеманн.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Светлана Лобода впервые показала лицо 2-летней дочери Тильды.