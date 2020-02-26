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26 февраля • обновлено в 16:49
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Лобода презентовала новый клип и спровоцировала жаркие споры в сети

2.1т
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Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, удивила поклонников новым клипом на песню "Новый Рим". Режиссером работы выступил Алан Бадоев.

Ролик, который Лобода разместила на своем официальном Youtube-канале, вызвал жаркие споры в сети, поскольку пользователей удивили странные танцы артистки.

Вульгарные танцы Лободы в новом клипе разнесли в сети
Новости
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"Мы так долго этого ждали", - прокомментировала видео артистка.

"Сам по себе клип прикольный, один раз посмотреть можно, но к песне не имеет никакого отношения", "Так ждала клипа и в итоге это. Очень очень жаль", "Полный отстой! Хуже вряд-ли возможно сделать", "Клип на один раз. Такое чувство, что делали мизинцем левой ноги. Ничего не понятно, да и ладно", - пишут в сети.

Вульгарные танцы Лободы в новом клипе разнесли в сети

Скриншот из видео

Вульгарные танцы Лободы в новом клипе разнесли в сети

Скриншот из видео

Вульгарные танцы Лободы в новом клипе разнесли в сети

Скриншот из видео

Вульгарные танцы Лободы в новом клипе разнесли в сети

Скриншот из видео

Вульгарные танцы Лободы в новом клипе разнесли в сети

Скриншот из видео

Вульгарные танцы Лободы в новом клипе разнесли в сети

Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, певица Светлана Лобода взволновала сеть ярким снимком с солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном. На своей странице в Instagram перед премьерой совместного клипа на песню Frau&Mann она обнародовала фотографию, на которой встала на колени перед артистом

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Автор
Мария Дидык
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk-видео танцев
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