Лев Лещенко показал фото жены в пижаме и вызвал недоумение

Знаменитый российский и советский певец Лев Лещенко, которому в 2020 году исполнилось 78 лет, показал странное фото вместе с женой Ириной Лещенко.

Снимок он публиковал на своей странице в Instagram.

Как известно, Ирине Лещенко 66 лет, и она еще с 24-летнего возраста замужем за Львом, - уже более 30 лет. До замужества женщина носила фамилию Багудина.

Пара не только не утратила любовь за годы брака, но и до сих пор радует поклонников нежными чувствами.

В частности, Лев постоянно появляется на светских мероприятиях со своей женой и активно делится совместными фото в соцсетях.

Так, осенью 2019 года он показал снимок с супругой с "Новой волны" в Сочи.

Сам исполнитель появился в довольно простом и легком костюме, в то время как его жена выбрала более свободный и яркий наряд:

В сети одежду Ирины Лещенко сравнили с пижамой и поинтересовались, почему она так оделась:

Напомним, ранее Настя Каменских фотографией вызвала интерес к своим трусам.

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